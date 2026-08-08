رئیس ستاد مرکزی بزرگداشت هفته وحدت معرفی شد

به گزارش خبرگزاری اهل‌بیت(ع) ـ ابنا ـ حجت الاسلام والمسلمین موسی پور نماینده ولی فقیه و رئیس شورای هماهنگی تبلیغات اسلامی با صدور حکمی، حجت الاسلام والمسلمین محمدحسن اختری را به سمت «رئیس ستاد مرکزی بزرگداشت هفته وحدت و گرامیداشت هزار و پانصدمین سالگرد ولادت نبی مکرم‌اسلام‌صلی‌الله‌علیه‌واله‌وسلّم» منصوب کرد.

حکم صادره به شرح زیر است:

حضرت حجت الاسلام و المسلمین جناب حاج آقای محمد حسن اختری (دام عزه)

سلام علیکم؛

در هنگامه‌ای که جهان اسلام بیش از هر زمان دیگری در معرض تحولات عمیق، چالش‌های پیچیده و توطئه‌های نظام سلطه برای تضعیف هویت و اقتدار اسلامی و ایجاد شکاف میان ملت‌های مسلمان قرار دارد، اندیشه وحدت و همگرایی اسلامی به عنوان یکی از راهبردهای بنیادین عزت، اقتدار و پیشرفت امت اسلامی، اهمیت و جایگاهی مضاعف یافته و این اصل مسلم حقیقتی برخاسته از آموزه‌های قرآن کریم، سیره و میراث گرانسنگ اهل‌بیت عصمت و طهارت (علیهم‌السلام) است که در منظومه فکری امام خمینی (رضوان الله تعالی علیه) و رهنمودهای حکیمانه قائد شهید امت اسلامی، حضرت آیت الله العظمی امام خامنه‌ای‌(رضوان الله تعالی علیه) ، به عنوان یکی از ارکان تحقق امت واحده اسلامی، عزت مسلمین و مقابله با جریان‌های تفرقه‌افکن و سلطه‌طلب مورد تأکید قرار گرفته است.

امسال، هفته وحدت در شرایطی برگزار می‌شود که جهان اسلام علاوه بر جنایات رژیم صهیونیستی علیه ملت مظلوم فلسطین و لبنان، شاهد تجاوز آشکار آمریکا و رژیم صهیونیستی به حریم میهن اسلامی و شهادت جمعی از مردم مظلوم ، مسئولان، سرداران و در راس همه سید الشهدای انقلاب اسلامی امام خامنه‌ای (قدس الله نفس الزکیه) است.

بی‌تردید این رخدادها، ضرورت تقویت وحدت، همبستگی و هم‌افزایی ملت‌های مسلمان در برابر جبهه استکبار و صهیونیسم جهانی را بیش از هر زمان دیگری آشکار ساخته و می‌تواند زمینه‌ساز تحکیم اخوت اسلامی و همگرایی امت اسلام در دفاع از ارزش‌های مشترک و آرمان‌های الهی باشد.

تقارن هفته وحدت سال جاری با بزرگداشت دولتمردان شهید و هفته دولت و قرار گرفتن در مقطع پایانی و نقطه عطف برنامه‌های بزرگداشت هزار و پانصدمین سالروز میلاد پیامبر رحمت و مهربانی (صلی‌الله‌علیه‌وآله) ، فرصتی ممتاز برای بازخوانی ابعاد اجتماعی و تمدنی سیره نبوی، تبیین پیام جهانی رحمت و اخوت اسلامی و پیوند هرچه بیشتر ارزش‌های وحدت اسلامی با مسئولیت‌پذیری و انسجام در مقابل جبهه کفر و استکبار فراهم آورده بر این اساس، با عنایت به مراتب تعهد، شایستگی، سوابق ارزشمند و تجارب مؤثر جنابعالی، به موجب این حکم، به عنوان «رئیس ستاد مرکزی بزرگداشت هفته وحدت و گرامیداشت هزار و پانصدمین سالگرد ولادت نبی مکرم اسلام حضرت محمد مصطفی (صلی‌الله‌علیه‌وآله‌)» منصوب می‌شوید تا با بهره‌گیری از ظرفیت‌های ملی، مردمی و بین‌المللی، نسبت به سیاست‌گذاری، هماهنگی و اجرای شایسته مراسم و برنامه‌های این مناسبت عظیم اسلامی اقدام فرمایید.

امید است با استعانت از خداوند متعال و با همکاری و همدلی همه ظرفیت‌های دلسوز و اثرگذار کشور و جهان اسلام، در انجام این مأموریت خطیر موفق و مؤید بوده گامی ماندگار در جهت تعمیق اخوت اسلامی، تقویت انسجام ملی، حمایت از آرمان فلسطین، ارتقای عزت امت اسلامی و تحقق آرمان امت واحده اسلامی بردارید.

محمد حسین موسی پور

نماینده ولی فقیه و رئیس شورای هماهنگی تبلیغات اسلامی

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