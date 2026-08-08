به گزارش خبرگزاری بینالمللی اهلبیت(ع) ـ ابنا ـ برایان کارم، ستوننویس کاخ سفید در نشریه سالون، در مقالهای با عنوان «تأمل درباره استخر بیپایان فساد ترامپ»، حملات شدیدی علیه رئیسجمهور آمریکا مطرح کرده و او را نماد فساد، تبعیض و بیکفایتی در ساختار سیاسی این کشور دانسته است.
او با اشاره به ماجرای بازسازی استخر انعکاس مقابل یادبود لینکلن، این پرونده را نمونهای از رفتار دولت ترامپ میداند. ماجرا از این قرار بود که دولت ترامپ بازسازی استخر انعکاس یادبود لینکلن را با هزینه حدود ۱۴ میلیون دلار انجام داد. پس از پایان پروژه، مشکلاتی از جمله سبز شدن آب بهدلیل رشد جلبک و جدا شدن لایه/پوشش کف استخر ظاهر شد.
دیوید «دِیوی» هِرن، قایقران سابق المپیکی، روز ۱۹ ژوئن هنگام دوچرخهسواری کنار استخر توقف کرد. خودش گفت متوجه شده بود بخشی از پوشش کف استخر جدا شده و در آب قرار دارد؛ دستکش خود را درآورد و آن قسمت را لمس کرد. هِرن میگوید قصد تخریب نداشته و چیزی را از کف نَکَنده است.
دفتر جینین پیرو، دادستان فدرال واشنگتن، ابتدا ادعا کرد هِرن عمداً حدود دو فوت مربع از پوشش کف استخر را با دستهایش کنده و به آن آسیب زده است. یک هیئت منصفه نیز او را به جرم تخریب اموال فدرال متهم کرد؛ اتهامی که میتوانست تا ۱۰ سال زندان به دنبال داشته باشد.
ترامپ نیز از همان ابتدا موضع بسیار تندی گرفت و خواستار برخورد شدید با «خرابکاران» شد. نویسنده معتقد است این ماجرا نشان میدهد در دولت ترامپ، «اول اتهام میزنند، بعد تحقیق میکنند» و سپس در صورت آشکار شدن تناقضها، به تهدید و انکار متوسل میشوند.
کارم همچنین سیاست خارجی ترامپ را مورد انتقاد قرار داده و مدعی شده است که دولت او با جنگ، حمله به اهداف مختلف و بیاعتنایی به متحدان آمریکا، این کشور را بیش از پیش منزوی کرده است.
در بخش دیگری از مقاله، وی وضعیت داخلی آمریکا را نیز بحرانی توصیف میکند و مینویسد در ظاهر، کنگره و دادگاهها و بازارها همچنان به فعالیت خود ادامه میدهند، اما در زیر این ظاهر، به گفته او، طمع، فساد و فلج سیاسی نهادهای کشور را فرا گرفته است.
این ستوننویس همچنین ترامپ را متهم میکند که از موقعیت ریاستجمهوری برای منافع مالی استفاده میکند و مینویسد در دولت کنونی «هیچ اصلی جز پول درآوردن وجود ندارد و هیچ ارزشی نیست که نتوان آن را با دلار سنجید».
کارم در پایان تأکید میکند که مشکل آمریکا صرفاً دونالد ترامپ نیست و بحران عمیقتر از یک فرد است؛ با این حال، او هشدار میدهد اگر دموکراتها در انتخابات پاییز کنترل قاطع کنگره را به دست نیاورند، احتمال برکناری ترامپ بسیار اندک خواهد بود.
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