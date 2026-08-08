به گزارش خبرگزاری بینالمللی اهلبیت(ع) ـ ابنا ـ «دن پری»، نویسنده نیوزویک، در مقالهای با عنوان «یا للهول... این پایان جهان است! چرا ممکن است پنج درگیری به یک جنگ جهانی تبدیل شوند؟» نوشت جنگ آمریکا و ایران در ابتدا یک رویارویی منطقهای با پیامدهای اقتصادی جهانی بوده است، اما تداوم آن میتواند در کنار سایر بحرانهای بینالمللی، زمینهساز سناریویی خطرناکتر شود.
به اعتقاد او، بحرانهای جاری یا احتمالی در اوکراین، خلیج فارس، یمن، لبنان و تایوان ممکن است بهتدریج یکدیگر را تغذیه کنند و روسیه، چین، آمریکا و کشورهای اروپایی را همزمان درگیر چندین جبهه کنند.
این تحلیل با اشاره به تجربه جنگهای بزرگ قرن بیستم، تأکید میکند که جنگهای جهانی همیشه با تصمیمی آشکار و از پیش تعیینشده آغاز نشدهاند، بلکه گاهی مجموعهای از بحرانهای کوچک، سوءمحاسبهها و تعهدات متقابل میان کشورها به یک درگیری فراگیر منجر شده است.
در این میان، جنگ روسیه و اوکراین یکی از مهمترین منابع نگرانی به شمار میرود؛ زیرا ادامه نبرد، افزایش حمایت غرب از اوکراین و تنشهای فزاینده میان روسیه و ناتو، خطر برخورد مستقیم مسکو با کشورهای اروپایی را افزایش داده است. همزمان در خاورمیانه نیز تنش میان ایران و رژیم صهیونیستی و بحرانهای مرتبط با غزه، لبنان، سوریه، عراق و یمن، شبکهای پیچیده از درگیریهای مستقیم و غیرمستقیم ایجاد کرده است.
نیوزویک همچنین رقابت فزاینده آمریکا و چین بر سر تایوان، دریای جنوبی چین و فناوریهای پیشرفته را یکی دیگر از نقاط حساس میداند و هشدار میدهد که همزمانی بحران در اروپا و آسیا میتواند محاسبات قدرتهای بزرگ را بهشدت پیچیده کند. با این حال، نویسنده تأکید میکند که وقوع جنگ جهانی سوم قطعی نیست و هدف تحلیل، هشدار نسبت به خطرات ناشی از همزمانی بحرانهاست.
به باور او، جهان امروز علاوه بر جنگهای سنتی، با جنگ سایبری، نبرد اطلاعاتی، رقابت بر سر انرژی، منابع و زنجیرههای تأمین نیز مواجه است و همین مسئله مدیریت بحرانها را دشوارتر کرده است. در نهایت، نیوزویک نتیجه میگیرد که مهمترین خطر، نه وجود یک جنگ بزرگ، بلکه همزمانی چندین بحران در نقاط مختلف جهان است؛ وضعیتی که به دیپلماسی، خویشتنداری و مدیریت دقیق بحرانها بیش از هر زمان دیگری نیاز دارد.
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