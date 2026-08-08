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نیوزویک: آیا پنج بحران هم‌زمان می‌توانند جهان را به سمت جنگ جهانی سوق دهند؟

۱۷ مرداد ۱۴۰۵ - ۱۵:۴۷
کد مطلب: 1850181
نیوزویک: آیا پنج بحران هم‌زمان می‌توانند جهان را به سمت جنگ جهانی سوق دهند؟

مجله آمریکایی «نیوزویک» در تحلیلی هشدار داد که هم‌زمانی پنج کانون بحران در اوکراین، خلیج فارس، یمن، لبنان و تایوان می‌تواند خطر درگیری گسترده میان قدرت‌های بزرگ را افزایش دهد. به نوشته این نشریه، جنگ جهانی لزوماً با تصمیم مستقیم یک قدرت بزرگ آغاز نمی‌شود، بلکه ممکن است از زنجیره‌ای از بحران‌ها، محاسبات اشتباه، ائتلاف‌های درهم‌تنیده و حوادثی که از کنترل خارج می‌شوند، شکل بگیرد.

به گزارش خبرگزاری بین‌المللی اهل‌بیت(ع) ـ ابنا ـ «دن پری»، نویسنده نیوزویک، در مقاله‌ای با عنوان «یا للهول... این پایان جهان است! چرا ممکن است پنج درگیری به یک جنگ جهانی تبدیل شوند؟» نوشت جنگ آمریکا و ایران در ابتدا یک رویارویی منطقه‌ای با پیامدهای اقتصادی جهانی بوده است، اما تداوم آن می‌تواند در کنار سایر بحران‌های بین‌المللی، زمینه‌ساز سناریویی خطرناک‌تر شود.

به اعتقاد او، بحران‌های جاری یا احتمالی در اوکراین، خلیج فارس، یمن، لبنان و تایوان ممکن است به‌تدریج یکدیگر را تغذیه کنند و روسیه، چین، آمریکا و کشورهای اروپایی را هم‌زمان درگیر چندین جبهه کنند.

این تحلیل با اشاره به تجربه جنگ‌های بزرگ قرن بیستم، تأکید می‌کند که جنگ‌های جهانی همیشه با تصمیمی آشکار و از پیش تعیین‌شده آغاز نشده‌اند، بلکه گاهی مجموعه‌ای از بحران‌های کوچک، سوءمحاسبه‌ها و تعهدات متقابل میان کشورها به یک درگیری فراگیر منجر شده است.

در این میان، جنگ روسیه و اوکراین یکی از مهم‌ترین منابع نگرانی به شمار می‌رود؛ زیرا ادامه نبرد، افزایش حمایت غرب از اوکراین و تنش‌های فزاینده میان روسیه و ناتو، خطر برخورد مستقیم مسکو با کشورهای اروپایی را افزایش داده است. هم‌زمان در خاورمیانه نیز تنش میان ایران و رژیم صهیونیستی و بحران‌های مرتبط با غزه، لبنان، سوریه، عراق و یمن، شبکه‌ای پیچیده از درگیری‌های مستقیم و غیرمستقیم ایجاد کرده است.

نیوزویک همچنین رقابت فزاینده آمریکا و چین بر سر تایوان، دریای جنوبی چین و فناوری‌های پیشرفته را یکی دیگر از نقاط حساس می‌داند و هشدار می‌دهد که هم‌زمانی بحران در اروپا و آسیا می‌تواند محاسبات قدرت‌های بزرگ را به‌شدت پیچیده کند. با این حال، نویسنده تأکید می‌کند که وقوع جنگ جهانی سوم قطعی نیست و هدف تحلیل، هشدار نسبت به خطرات ناشی از هم‌زمانی بحران‌هاست.

به باور او، جهان امروز علاوه بر جنگ‌های سنتی، با جنگ سایبری، نبرد اطلاعاتی، رقابت بر سر انرژی، منابع و زنجیره‌های تأمین نیز مواجه است و همین مسئله مدیریت بحران‌ها را دشوارتر کرده است. در نهایت، نیوزویک نتیجه می‌گیرد که مهم‌ترین خطر، نه وجود یک جنگ بزرگ، بلکه هم‌زمانی چندین بحران در نقاط مختلف جهان است؛ وضعیتی که به دیپلماسی، خویشتنداری و مدیریت دقیق بحران‌ها بیش از هر زمان دیگری نیاز دارد.

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نظرات

  • IR ۱۶:۰۰ - ۱۴۰۵/۰۵/۱۷
    جنگ جهانی سوم شروع شده اما به گونه ای دیگر شعله های جنگ در همه جا دارد روشن می شود و گاهی جابجا می شود این روند شروع شده و ادامه دارد درگیری عربستان با یمن از زمانی که شروع شده حدود8سال جنگ روسیه5سال جنگ غزه2سال درگیری های پراکنده طالبان درافغانستان و پاکستان و هند وسومالی لیبی لبنان و بقیه کشور ها روز به روز هم شعله ور تر می شود به زودی آمریکا و کوبا درگیر خواهند شد .
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