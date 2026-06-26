به گزارش خبرگزاری بینالمللی اهلبیت(ع) ـ ابنا ـ «تاکر کارلسون» مفسر سیاسی محافظهکار آمریکایی، اذعان کرد که مواضع پیشینش درباره اسلام و مسلمانان اشتباه بوده است. تغییری تازه در مسیر فکری و سیاسی او که پس از فاصله گرفتن از «دونالد ترامپ» رئیسجمهور آمریکا، و افزایش انتقادهایش از رژیم صهیونیستی، رخ داده است. موضوعی که نشریه نیوزویک در گزارشی به آن پرداخته است.
کارلسون در گفتوگو با شبکه اسکای نیوز گفت: سالها در برنامههای تلویزیونی خود تکرار میکردم که مشکل، اسلام است و مشکل، مسلمانان هستند، آنها همه میخواهند ما را بکشند. او افزود: من هیستریک بودم و آن را باور کرده بودم. حالا میدانم که این درست نیست و هیچکدام از آن حرفها صحت ندارد، اما آن زمان به آن باور داشتم.
این تغییر موضع تنها به اسلام محدود نمانده و دیدگاه او درباره رژیم صهیونیستی نیز دستخوش تحول شده است. کارلسون درباره این رژیم گفت: اسرائیلی که دههها پیش از آن بازدید کرده بودم، شبیه اسرائیل امروز نیست. اسرائیل کاملاً تغییر کرده است و من از این بابت متأسفم.
تحولات سیاسی کارلسون
به نوشته نیوزویک، این اظهارات تازهترین حلقه از مجموعه تغییرات سیاسی تاکر کارلسون در سال ۲۰۲۶ میلادی به شمار میرود. تغییراتی که پس از اعلام پایان حمایت او از ترامپ، عذرخواهی بابت گمراه کردن آمریکاییها در حمایت گذشته از ترامپ و همچنین اعلام جدایی از حزب جمهوریخواه رخ داده است.
این گزارش اشاره میکند که کارنامه گذشته کارلسون شامل اظهارات متعددی بوده که از سوی منتقدان، ضداسلامی تلقی شده است. او در دوران فعالیتش در شبکه فاکس نیوز، «ایان حرسی علی» فعال سیاسی را دعوت کرده بود، از ارتباط دولت جو بایدن با مسلمانان آمریکایی انتقاد کرده و از تصمیم ترامپ برای ممنوعیت سفر برخی کشورها دفاع کرده بود، هرچند مدعی شده بود این تصمیم علیه مسلمانان نبوده است.
در سالهای گذشته، شماری از سازمانهای حقوق بشری، از جمله شورای روابط اسلامی-آمریکایی (CAIR)، خواستار برکناری تاکر کارلسون شده و وی را به ترویج دیدگاههایی ضداسلام، ضد مهاجران و همسو با برتریطلبی نژادی متهم کرده بودند.
اما لحن کارلسون از اواخر سال ۲۰۲۵ تغییر کرد. او حملات علیه مسلمانان آمریکایی را چندشآور خواند و گفت که ترس از اسلام از سوی دولت رژیم صهیونیستی و حامیان آن در آمریکا بزرگنمایی میشود.
در مقابل، افزایش انتقادهای تاکر کارلسون از رژیم صهیونیستی باعث شد که برخی او را به یهودستیزی متهم کنند، اتهامی که کارلسون بهشدت رد میکند. نیوزویک نوشته است که اتحادیه ضد افترا (ADL)، او را به ترویج نظریههای توطئه ضدیهودی متهم کرده، بهویژه پس از میزبانی از «نیک فوینتس» فعال ملیگرای سفیدپوست که هولوکاست را انکار کرده بود.
کارلسون در واکنش گفته است که موضع او درباره رژیم صهیونیستی، ارتباطی با دین یا قومیت صهیونیستها ندارد، بلکه به سیاستهای دولت این رژیم مربوط است که به گفته او به منافع آمریکا آسیب میزند.
تغییر در افکار عمومی آمریکا
این گزارش، تغییرات مواضع کارلسون را بخشی از تحولات گستردهتر در افکار عمومی آمریکا میداند. بر اساس شاخص ملی اسلامهراسی، میزان پذیرش کلیشههای منفی درباره مسلمانان در آمریکا بین سالهای ۲۰۲۲ تا ۲۰۲۵ میلادی افزایش یافته است. با این حال شکاف حزبی همچنان آشکار است، بهگونهای که ۸۲ درصد دموکراتهای آمریکا نگاه مثبتی به مسلمانان دارند، در حالی که این رقم در میان جمهوریخواهان این کشور ۴۳ درصد است.
همزمان، حمایت عمومی از رژیم صهیونیستی نیز کاهش قابل توجهی یافته است. بر اساس نظرسنجی مرکز پژوهشی پیو در مارس ۲۰۲۶، ۶۰ درصد آمریکاییها دیدگاهی منفی نسبت به رژیم صهیونیستی دارند.
همچنین دادههای مؤسسه گالوپ نشان میدهد برای نخستین بار از سال ۲۰۰۱ میلادی، میزان همدلی آمریکاییها با صهیونیستها دیگر بیشتر از همدلی آنها با فلسطینیها نیست. نشانهای که میتواند بیانگر تغییر قابل توجه در فضای عمومی آمریکا باشد.
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