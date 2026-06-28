ابرپروژه ریلی در آفریقا؛ کریدور لوبیتو و رقابت غرب با چین بر سر منابع حیاتی

به گزارش خبرگزاری بینالمللی اهلبیت(ع) ـ ابنا ـ با راهاندازی خط آهن جدید در قاره آفریقا که از آن به عنوان «ابرپروژه ریلی» یاد میشود، فرصت طلایی برای کشورهای اروپایی ایجاد میشود تا بتوانند بدون وابستگی به چین، منابع معدنی حیاتی مورد نیاز خود را تأمین کنند.
به گزارش روزنامه هندلزبلات آلمان، با راهاندازی خط آهن جدید که از قلب معادن آفریقا عبور میکند، کشورهای اتحادیه اروپا میتوانند مواد معدنی حیاتی مانند مس، کبالت، لیتیوم، نیکل و عناصر خاکی کمیاب را وارد کنند و وابستگی به چین را به حداقل برسانند.
قرار است در مناطق غنی از منابع حیاتی و ارزشمند واقع در کنگو، زامبیا و آنگولا، یک مسیر ریلی جدید ساخته شود . کریدور موسوم به «لوبیتو» که بندر لوبیتو در اقیانوس اطلس را به خط آهن بنگوئلا متصل میکند، سریعترین مسیر صادراتی برای فلز مس، کبالت و دیگر سنگهای معدنی از زامبیا و جمهوری دموکراتیک کنگو است .
این کریدور برای مقابله با نفوذ رو به رشد چین در آفریقا در نظر گرفته شده است . چین در سال ۲۰۰۹ از ایالات متحده به عنوان بزرگترین شریک تجاری آفریقا پیشی گرفت و حجم تجارت چین و آفریقا چهار برابر شده است . شرکتهای چینی در حال حاضر مالک ۷۲ درصد کل کبالت و مس جمهوری دموکراتیک کنگو هستند .
«کاترینا رایش» وزیر اقتصاد آلمان در جریان سفر خود به چین خواستار دسترسی قابل اعتماد و منصفانه به بازار مواد اولیه حیاتی و عناصر خاکی کمیاب شد. برلین برای کالاهای مهم استراتژیک به شدت به پکن وابسته است و کارشناسان هشدار میدهند که این امر منجر به آسیبپذیری اقتصادی میشود.
اتحادیه اروپا به عنوان الگویی در مقابل طرح «ابتکار کمربند و جاده» چین، طرح زیرساخت جهانی خود با عنوان «دروازه جهانی» را مطرح کرده که پروژه شاخص آن کریدور لوبیتو است . ایالات متحده نیز سرمایهگذاریهای زیادی در این زمینه انجام داده است . از آغاز این پروژه تا سپتامبر ۲۰۲۴، ایالات متحده بیش از ۳ میلیارد دلار بودجه در بخشهای مختلف اختصاص داده است.
بندیتو ماوو، اقتصاددان آنگولایی، میگوید: «هر کسی که نقش اصلی را در این پروژه ایفا کند، میتواند سهم بزرگی از ثروت معدنی آفریقا را به دست آورد.»
این پروژه که در اکتبر ۲۰۲۳ در مجمع جهانی دروازه اتحادیه اروپا اعلام شد، بانک توسعه آفریقا، شرکت مالی آفریقا، ایالات متحده و کمیسیون اروپا را گرد هم میآورد . هدف اصلی این کریدور، ایجاد زیرساختهای جدید در کشورهای در حال توسعه است که سایر فعالیتهای اقتصادی سودآور را ممکن میسازد.
قرار است ایالات متحده نیز سرمایهگذاریهای زیادی در این زمینه انجام دهد. در این ابرپروژه که به یکی از مهمترین مسیرهای حمل و نقل جهان تبدیل خواهد شد، شرکتهای اروپایی و آلمانی متعددی در حال حاضر در آن مشارکت دارند.
قاره آفریقا با بیش از ۱.۵ میلیارد نفر جمعیت و منابع حیاتی فراوان، به طور فزایندهای جایگاه خود را در سیاست و اقتصاد جهانی تثبیت کرده است.
پیشتر نشریه «نیوزویک» به نقل از کارشناسان آمریکایی نوشته بود که آفریقا با ۵۴ کشور، یکی از مهمترین عرصههای ژئوپلیتیکی جهان است، اما واشنگتن تاکنون نتوانسته راهبردی باثبات و مؤثر برای بهرهبرداری از ظرفیتهای آن تدوین کند. این در حالی است که چین در دهههای اخیر روابط خود با کشورهای آفریقایی را تقویت کرده و در رقابت فزاینده با واشنگتن، سرمایهگذاریهای گستردهای در این قاره انجام داده است.
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