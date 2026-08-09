انفجارهای جدید در تأسیسات آرامکو؛ وزارت انرژی عربستان حمله به پالایشگاه جازان را تأیید کرد

به گزارش خبرگزاری بینالمللی اهلبیت(ع) ـ ابنا ـ در ادامه حملات به زیرساختهای انرژی عربستان سعودی، وزارت انرژی این کشور بامداد یکشنبه حمله به تأسیسات شرکت آرامکو در منطقه جازان را تأیید کرد.
همزمان، منابع عربی از وقوع چندین انفجار در این مجموعه نفتی خبر دادهاند؛ حملهای که تنها چند هفته پس از آتشسوزی گسترده پالایشگاه جازان، بار دیگر مهمترین زیرساختهای انرژی عربستان را در کانون بحران قرار داده است.
بر اساس گزارشهای منتشرشده، چندین انفجار در تأسیسات آرامکوی جازان رخ داده و تصاویر منتشرشده در فضای مجازی، ستونهای دود غلیظ را از محل حادثه نشان میدهد. همچنین دادههای ماهوارهای سامانه پایش حرارتی ناسا از وقوع یک کانون حرارتی دیگر در نیروگاه گازی «بری» آرامکو در منطقه جبیل، واقع در شرق عربستان، حکایت دارد که احتمال گسترش دامنه حملات به تأسیسات انرژی این کشور را تقویت کرده است. با این حال، مقامهای سعودی تاکنون جزئیاتی درباره میزان خسارت یا توقف احتمالی فعالیت این تأسیسات منتشر نکردهاند.
این حمله در حالی رخ میدهد که پالایشگاه جازان آرامکو نیز در حملات پیشین هدف قرار گرفته بود و بنا بر گزارشها، آتشسوزی ناشی از آن بیش از دو هفته ادامه داشت.
این حملات در حالی رخ میدهد که در ماههای اخیر، نیروهای مسلح یمن بارها اعلام کردهاند عملیات علیه زیرساختهای راهبردی عربستان را در پاسخ به ادامه محاصره یمن و نقش ریاض در آن انجام میدهند. مقامات صنعاء تأکید کردهاند تا زمانی که محاصره یمن پایان نیابد و محدودیتهای اعمالشده بر ورود کالاهای اساسی و تردد از بنادر و فرودگاههای این کشور لغو نشود، حملات به اهداف راهبردی عربستان ادامه خواهد یافت.
تکرار حملات به زیرساختهای نفتی عربستان، نگرانیها درباره امنیت تأسیسات انرژی این کشور و تأثیر آن بر بازارهای جهانی نفت را افزایش داده است.
..........................
پایان پیام
نظر شما