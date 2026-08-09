عراقچی: مذاکرات با عمان برای تعیین مسیر موقت تقریبا به نتیجه نزدیک است

به گزارش خبرگزاری اهل بیت(ع) ـ ابنا ـ سید عباس عراقچی وزیر خارجه کشورمان در مراسم روز خبرنگار خاطرنشان کرد: مذاکرات با عمان برای تعیین مسیر موقت تقریبا به نتیجه نزدیک است.

وی خاطرنشان کرد: تعیین این مسیر بین ایران و عمان لزوما به معنی باز شدن تنگه هرمز نیست. بلکه تابع شرایط دیگری هم هست و باید موارد نقض یادداشت تفاهم که از سوی آمریکا صورت گرفته است، یک به یک جبران شود.

عراقچی گفت: صراحتا عرض می کنم شرایط حاضر نتیجه نقض یادداشت تفاهم توسط آمریکاست.

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