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عراقچی: مذاکرات با عمان برای تعیین مسیر موقت تقریبا به نتیجه نزدیک است

۱۸ مرداد ۱۴۰۵ - ۰۷:۵۴
کد مطلب: 1850445
عراقچی: مذاکرات با عمان برای تعیین مسیر موقت تقریبا به نتیجه نزدیک است

وزیر خارجه کشورمان گفت که مذاکرات با عمان برای تعیین مسیر موقت تقریبا به نتیجه نزدیک است.

به گزارش خبرگزاری اهل بیت(ع) ـ ابنا ـ سید عباس عراقچی وزیر خارجه کشورمان در مراسم روز خبرنگار خاطرنشان کرد: مذاکرات با عمان برای تعیین مسیر موقت تقریبا به نتیجه نزدیک است.

وی خاطرنشان کرد:  تعیین این مسیر بین ایران و عمان لزوما به معنی باز شدن تنگه هرمز نیست. بلکه تابع شرایط دیگری هم هست و باید موارد نقض یادداشت تفاهم که از سوی آمریکا صورت گرفته است، یک به یک جبران شود.

عراقچی گفت: صراحتا عرض می کنم شرایط حاضر نتیجه نقض یادداشت تفاهم توسط آمریکاست.

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