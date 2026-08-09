رئیس شورای اخوت اسلامی افغانستان: توافق مکه برای امنیت رژیم صهیونیستی است

به گزارش خبرگزاری بین‌المللی اهل‌بیت(ع) ـ ابنا ـ مولوی حبیب‌الله حسام، رهبر شورای اخوت اسلامی افغانستان، در صفحه رسمی خود در شبکه ایکس نوشت که هر پیمانی که با هدایت و حمایت آمریکا و رژیم صهیونیستی منعقد شود، پیامدهای روشنی برای مسلمانان خواهد داشت.

به گفته وی، تیر چنین توافق‌هایی نه به سوی دشمنان اسلام و امت، بلکه مستقیماً به قلب مسلمانان شلیک می‌شود.

این عالم افغانستانی مخالف حکومت طالبان، تأکید کرد این‌گونه اقدامات بیش از آن‌که امنیت امت اسلامی را تأمین کند، در خدمت تأمین امنیت رژیم کودک‌کش صهیونیستی و آمریکا قرار دارد.

مولوی حسام در پایان پیام خود از خداوند متعال برای همه طرف‌های این پیمان هدایت، بصیرت و بازگشت به مسیر حق را مسئلت کرد.

گفتنی است توافق دفاعی مشترک معروف به «پیمان مکه» روز جمعه (۱۶ مرداد) میان عربستان سعودی، ترکیه و پاکستان امضا شده و بر اساس آن، حمله به هر یک از این کشورها حمله به هر سه طرف تلقی می‌شود.

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