به گزارش خبرگزاری بینالمللی اهلبیت(ع) ـ ابنا ـ سناتور محمد اسحاق دار، معاون نخستوزیر و وزیر امور خارجه پاکستان، امروز در پیامی در شبکه اجتماعی ایکس به تبیین ماهیت و اهداف پیمان دفاعی سهجانبه با ترکیه و عربستان سعودی پرداخت.
اسحاق دار در این پیام گفت که پیمان سهگانه با ارکان اساسی سیاست خارجی اسلامآباد سازگار است و تأکید کرد که پاکستان مشتاقانه منتظر ادامه همکاری نزدیک با همه کشورهای برادر در منطقه برای صلح و ثبات پایدار است.
وی افزود: پاکستان در کنار شرکای خود همچنان متعهد به پیشبرد آرمان حل مسالمتآمیز همه درگیریها و ایجاد آیندهای امنتر، باثباتتر و مرفهتر برای ملتهای خود است.
وزیر خارجه پاکستان اظهار داشت: این توافق ماهیتی کاملاً دفاعی دارد و هیچ کشوری را هدف قرار نداده است.
وی گفت: تنها هدف آن تقویت بیشتر تلاشهای مداوم ما برای صلح، ثبات و رفاه در منطقه وسیعتر است.
اسحاق دار همچنین تأکید کرد: این توافق برای هر کشوری در منطقه که مایل به رعایت اصول اساسی خود و حل اختلافات از طریق احترام متقابل، همکاری و روشهای مسالمتآمیز باشد، باز است.
وی در ادامه با اشاره به بند اصلی این توافق، گفت که هرگونه حمله مسلحانه خارجی به هر یک از سه کشور، حمله به همه تلقی خواهد شد که با حق ذاتی دفاع شخصی فردی و جمعی طبق ماده ۵۱ منشور سازمان ملل مطابقت دارد.
شهباز شریف، محمد بن سلمان و رجب طیب اردوغان، سران پاکستان، عربستان سعودی و ترکیه، جمعه گذشته پیمانی دفاعی را در مکه مکرمه امضا کردند که تحت آن هرگونه اقدام تجاوزکارانه و حمله مسلحانه علیه هر یک از سه کشور، حملهای علیه همه آنها تلقی خواهد شد.
در بیانیه وزارت خارجه پاکستان آمده است که سران سه کشور با تکیه بر روابط تاریخی دیرینه مبتنی بر پیوندهای پایدار برادری و همبستگی اسلامی که آنها را متحد میکند و با تکیه بر منافع استراتژیک مشترک و همکاری دفاعی دیرینه، توافقنامه دفاع مشترک مکه را امضا کردند که نشاندهنده تعهد مشترک آنان برای تقویت بیشتر امنیت جمعی خود و ارتقای صلح، امنیت و ثبات در منطقه و فراتر از آن است.
پاکستان و عربستان سعودی تابستان سال گذشته (سپتامبر ۲۰۲۵) پیمان راهبردی مشترک دفاعی را امضا کردند که تحت آن هرگونه تعرض و حمله مسلحانه به هر یک از آنان به مثابه حمله به هر دو کشور تلقی میشود.
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