۳۹ هزار زائر پیاده در آستانه ورود به مشهدالرضا(ع)

به گزارش خبرگزاری اهل‌بیت(ع) _ ابنا _ سخنگوی ستاد مردمی جمعیت خدمتگزار زائران پیاده رضوی گفت: ۳۹ هزار و ۸۹۰ زائر پیاده برای شرکت در مراسم عزاداری ۲۸ صفر و سالروز شهادت امام رضا (ع) در حال ورود به مشهد هستند و با سازماندهی ۶۳۸ کاروان در مسیرهای مختلف تمامی تمهیدات لازم برای رفاه و امنیت زائران فراهم شده است.

حسین رضایی افزود: از این جمعیت چهار هزار و ۸۲۰ نفر از زائران عراقی، ۸۰۰ نفر اتباع افغانستانی و مابقی زائران ایرانی هستند که همگی در مسیر حرکت به سوی بارگاه رضوی قرار دارند.

وی با تشریح پراکندگی کاروان‌ ها در مسیرهای مختلف گفت: هم اکنون ۶۳۸ کاروان فعال در مسیر حضور دارند که ۳۹۷ کاروان (شامل ۱۴ هزار زائر) از خراسان رضوی هستند.

رضایی ادامه داد: محورهای نیشابور، قوچان و درگز بیشترین تردد را دارند، چنانکه ۳۲ کاروان در مسیر نیشابور، ۲۷ کاروان در جاده قوچان و ۱۲ کاروان در درگز هستند و هم اکنون ۲۶ کاروان در مسیر زاوه، ۱۵ کاروان در ملک‌ آباد، ۱۲ کاروان در محدوده بیرجند، ۱۱ کاروان در تایباد و کاروان‌ های فعال در مناطقی همچون سمنان، مازندران، گلستان، سرخس و تربت‌ حیدریه حضور دارند.

وی در بخش دیگری از سخنان خود بر استانداردهای بهداشتی تأکید کرد و گفت: تمام فرآیندهای پخت غذا تحت نظارت مستقیم مأموران بهداشتی انجام می‌شود. همچنین برای حفظ سلامت عمومی از ذبح گوسفند و قربانی گاو و شتر در مسیر خودداری شده است.

رضایی با اشاره به توصیه‌ های انجام شده به مدیران کاروان‌ ها و زائران افزود: به دلیل ضرورت حفظ منابع توصیه شده است در مصرف آب و برق صرفه‌ جویی شود. همچنین از هر زائر درخواست شده تا برای رعایت بهداشت، قاشق، چنگال و لیوان شخصی خود را به همراه داشته باشد.

سخنگوی جمعیت زائران پیاده اظهار کرد: برای پشتیبانی از این جمعیت عظیم اقدامات گسترده‌ ای صورت گرفته است، از جمله تأمین ۱۸۰ هزار قرص نان و ذخایر یخ مورد نیاز برای تمامی ایستگاه‌ ها و در مجموع ۳۶۵ ایستگاه صلواتی در سراسر مسیرها آماده خدمت‌ رسانی به زائران پیاده هستند.

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