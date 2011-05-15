اقتدار نظام اسلامي در ايران به خاطر وجود رهبري است

به گزارش خبرگزاری اهل بیت‏(ع) ـ ابنا ـ مصطفی محمودی، امام جمعه پیرانشهر در همایش اهل سنت دربعثه مقام معظم رهبری در مدینه منوره در سخنانی اظهار داشت: یک امت وقتی می تواند عزت داشته باشد که وحدت داشته باشد. و در مقابل وحدت، تفرقه موجب ذلت می شود.

ماموستا مصطفی محمودی با اشاره به آیه «وَاعْتَصِمُوا بِحَبْلِ اللَّهِ جَمِيعًا وَلَا تَفَرَّقُوا...» (آل عمران:103) گفت: در این آیه چندین تاکید وجود دارد: یکی فرمان الهی، دیگری اضافه حبل به الله، همین طور کلمه جمیعا و همین طور نهی از تفرقه و این نشان دهنده این است که وحدت مورد تاکید خدای تبارک و تعالی است.

وی افزود: بخاطر اهمیت وحدت بود که پیامبر اولین کارش در مدینه ایجاد پیوند بین مهاجرین و انصار بود و خود در این میان با علی (ع) پیمان اخوت بست. همین وحدت بود که مردم مدینه را در برابر مکیان که آن روز قوی تر بودند پیروز کرد و اسلام گسترش یافت.

امام جمعه پیرانشهر هوای نفس، طمع، جهل و تعصب را از عوامل از بین برنده وحدت در میان مسلمانان یاد کرد و افزود: مستکبران جهانی هم سعی می کنند با دامن زدن به اختلافات میان مسلمانان بر آنها مسلط شوند.

اين عالم سنی، مذهب با بيان اينكه مسلمانان باید هوشیار باشند و بفهمند در اختلاف جز نابودی و هلاکت چیزی دیگری نیست و وحدت تنها راه اقتدار است، خاطرنشان كرد: یکی از علت‌های اقتدار نظام اسلامی در ایران وجود رهبری است و اگر رهبری نبود، ایران استقلالش را از دست می داد و به دست استکبار می افتاد.

مولوی یعقوب شمسی امام جمعه کیش نیز طی سخنانی در این همایش گفت: انسان به قدری ارزشمند و عزیز است که تمام مخلوقات را برای او آفریده و پدیده های بسیاری را به نفع او مسخر کرده است.

وی با اشاره به این که انسان اشرف مخلوقات و مسجود فرشتگان است گفت: خداوند به هیچ کس اجازه نداده نسبت به جان انسانی بدون دستور الهی تعرض کند. اما امروز ما می بینیم که در برخی کشورهای اسلامی، خون مسلمان به دست برادر مسلمان ریخته می شود. علت این ماجرا عدم آگاهی از اسلام است. این در حالی است که ما کلمه ای داریم که مال و جان ما را حفظ می کند و آن "لا اله الا الله، محمدا رسول الله" است.

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