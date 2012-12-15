مستند «مدار 41 درجه»؛ روايت الكوثر از زندگی شيعيان گرجستان

به گزارش خبرگزاری اهل‏بیت(ع) ـ ابنا ـ مستند روايی گرجستان با عنوان «مدار 41 درجه» به منظور بررسی زندگی شيعيان اين كشور از شبكه جهانی «الكوثر» در حال پخش است.

اين برنامه كه در 13 قسمت 25 دقيقه‌ای تهيه شده است، به بررسی وضعيت مسلمانان به خصوص شيعيان اين كشور می‌پردازد و آداب، رسوم و سنن آنان را به تصوير می‌كشد.

گرجستان در گذر تاريخ‌، ظهور اسلام در گرجستان، روابط ايران و گرجستان، مدارس علميه، معماری اسلامی در گرجستان و مسجد مراغه‌‌ای‌ها از موضوعات مورد بررسی در اين برنامه عنوان شده است.

اين برنامه سعی دارد كه با اشاره غير مستقيم به محدوده جغرافيايی ايران قديم كه گرجستان نيز بخشی از آن بوده است، گستردگی مسلمانان و نحوه زندگی و تعاملات اجتماعی آنان در كشوری مسيحی‌نشين همچون گرجستان، تاثيرپذيری اين كشور از ايران اسلامی، گسترش تشيع در گرجستان و وضعيت شيعيان و آيين‌های مذهبی مانند محرم و عاشورا را به نمايش بگذارد.

يادآور می‌شود، توليد چنين مستند‌هايی در دستور كار شبكه الكوثر قرار گرفته و اين شبكه تاكنون مستندهايی از زندگی شيعيان نقاط مختلف دنيا از جمله زنگبار، سودان، هند، فرانسه، ايتاليا، آلمان، تونس، مغرب و شمار ديگری از كشورها نيز تهيه و پخش كرده است.

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