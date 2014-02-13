مقام بودایی روز میلاد پیامبر را تعطیل اعلام کرد

به گزارش خبرگزاری اهل‌بیت(ع) ـ ابنا ـ حجت الاسلام والمسلمین "سیدعلی قاضی عسکر" نماینده مقام معظم رهبری در امور حج و زیارت در رأس یک هیأت که بنا به دعوت وزیر امور مسلمانان و سریلانکا در این کشور به سر می برد با "جایاراتنه"، نخست وزیر و مسؤول امور مذهبی سریلانکا ملاقات کرد.

نخست وزیر سریلانکا در این دیدار ضمن تشریح خاطرات خود در سفر به ایران و دیدار با حضرت امام خمینی (ره) گفت: امام خمینی همیشه بر ضرورت مقاومت و مقابله با سلطه گران برای بدست آوردن پیروزی تأکید داشتند؛ در این رابطه ایران تنها کشور جهان است که به کشورهای در حال توسعه درس مقامت می آموزد.

وی در ادامه گفت: در زمان نخست وزیری باندراناکه، من تعطیلی روز میلاد پیامبر اسلام را به عنوان تعطیل رسمی طرح و آن را تصویب کردم که در حال حاضر تولد پیامبر جزو تعطیلات رسمی سریلانکاست و در این رابطه ما که بودایی هستیم همگام با مسلمانان این روز را جشن می گیرم.

وی افزود: بهترین دوست سریلانکا در جهان جمهوری اسلامی ایران است. در مقاطعی که سریلانکا با مشکل روبرو بود، جمهوری اسلامی ایران به ما در آن شرایط سخت کمک کرده و ما این کمک های صادقانه را همیشه به خاطر داریم.

نخست وزیر سریلانکا ابراز کرد: ما در گذشته تحت سلطه پرتغال قرار داشتیم و پرتغالیها مسلمانان را مورد قتل و غارت قرار داده و آنها مجبور به ترک ناحیه گال به سمت کندی شدند که در آنجا تحت حمایت سینهالی ها مساجد برای خود با کمک بودایی ها ساختند و سپس بر اساس اعتماد فیمابین با سینهالی ها متحد شده و پرتغالی ها را از کشور بیرون راندند، بدین ترتیب جاده ابریشم آبی تنها راهی بوده است که مسلمانان و ایرانی ها برای تجارت استفاده می کردند.

