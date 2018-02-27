به گزارش خبرگزاری اهل‌بیت(ع) ـ ابنا ـ به مناسبت جنبش مردم فلسطین بر علیه اشغالگران، مراسم "قدس پایتخت ابدی فلسطین" در سوريه برگزار شد.

بنابر دعوت جمعیت دوستی ایران و فلسطین و کمیته فعالیت‌های جوانان و دانشجویان یازدهمین کنفرانس قدس "جوانان فلسطین"، محمدهادی تسخیری، وابسته فرهنگی ايران در مراسمی که برای بزرگداشت جنبش مردم فلسطین بر علیه اشغالگران و سی‌ونهمین سالگرد پیروزی انقلاب اسلامی در ایران برگزار شده بود، شرکت کرد.

این مراسم با قرائت فاتحه برای شادی ارواح شهدای انقلاب اسلامی و محور مقاومت و نواختن سرود سه کشور سوریه ایران و فلسطین آغاز شد و پس از آن، خانم اسماء حسین، معاون ريیس کمیته جوانان و دانشجویان فلسطین و مسئول کمیته حمایت از خانواده‌های شهدا و ایتام در جمعیت دوستی پیرامون اهداف کنفراس جوانان فلسطین گزارشی ارائه كرد.

در ادامه، فیلم کوتاهی پیرامون واقعیت کنونی مردم فلسطین و توطئه‌هایی که بر علیه آنها اجرا می‌شود، نمایش داده شد.

سپس جلسه با سخنرانی البحیصی، ريیس جمعیت دوستی ایران و فلسطین در باره پایبند بودن به راه و روش مقاومت برای آزادی فلسطین و تقدیر و تشکر از جمهوری اسلامی ایران با خط مشی ترسیم شده توسط امام خمینی(ره) و تدام یافته امام خامنه‌ای محورمقاومت را تقویت می‌بخشند، ادامه یافت.

سخنران بعدی حسام السمان، ريیس حزب بعث(دفتر دمشق) بود که در مطالب خود از جمهوری اسلامی ایران و رهبري معظم تشکر و نقش بارز ایران و محور مقاومت را در پیروزی‌های اخیر سوریه تشریح كرد.

عباس آذرنیا، کارشناس سیاسی و مسئول پرونده فلسطین در سفارت جمهوری اسلامی ایران نیز در سخنان خود، بر ادامه حمایت و پشتیبانی ایران از مسئله فلسطین تا زوال رژیم غاصب، تأکید كرد.

آخرین سخنران کمال الحصان، عضو رهبری نیروهای الصاعقه و نماینده گروه‌های فلسطینی بود كه ضمن تأكید بر خط مقاومت در مبارزه با دشمن از جمهوری اسلامی ایران تقدیر و تشکر کرد و سالگرد پیروزی انقلاب اسلامی را تبریک گفت.

در پایان ضمن خواندن قطعنامه این همایش، از برخی با اهدای لوح ویژه از فعالان فلسطینی در زمینه‌های علمی، هنری و اجتماعی تقدیر به عمل آمد.

.......................

پایان پیام/ 313