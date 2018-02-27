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مراسم "قدس پایتخت ابدی فلسطین" در سوريه برگزار شد

۸ اسفند ۱۳۹۶ - ۰۶:۰۹
کد مطلب: 733210
مراسم "قدس پایتخت ابدی فلسطین" در سوريه برگزار شد

به مناسبت جنبش مردم فلسطین بر علیه اشغالگران، مراسم "قدس پایتخت ابدی فلسطین" در سوريه برگزار شد.

به گزارش خبرگزاری اهل‌بیت(ع) ـ ابنا ـ به مناسبت جنبش مردم فلسطین بر علیه اشغالگران، مراسم "قدس پایتخت ابدی فلسطین" در سوريه برگزار شد.

بنابر دعوت جمعیت دوستی ایران و فلسطین و کمیته فعالیت‌های جوانان و دانشجویان یازدهمین کنفرانس قدس "جوانان فلسطین"، محمدهادی تسخیری، وابسته فرهنگی ايران در مراسمی که برای بزرگداشت جنبش مردم فلسطین بر علیه اشغالگران و سی‌ونهمین سالگرد پیروزی انقلاب اسلامی در ایران برگزار شده بود، شرکت کرد.

این مراسم با قرائت فاتحه برای شادی ارواح شهدای انقلاب اسلامی و محور مقاومت و نواختن سرود سه کشور سوریه ایران و فلسطین آغاز شد و پس از آن، خانم اسماء حسین، معاون ريیس کمیته جوانان و دانشجویان فلسطین و مسئول کمیته حمایت از خانواده‌های شهدا و ایتام در جمعیت دوستی پیرامون اهداف کنفراس جوانان فلسطین گزارشی ارائه كرد.

در ادامه، فیلم کوتاهی پیرامون واقعیت کنونی مردم فلسطین و توطئه‌هایی که بر علیه آنها اجرا می‌شود، نمایش داده شد.

سپس جلسه با سخنرانی البحیصی، ريیس جمعیت دوستی ایران و فلسطین در باره پایبند بودن به راه و روش مقاومت برای آزادی فلسطین و تقدیر و تشکر از جمهوری اسلامی ایران با خط مشی ترسیم شده توسط امام خمینی(ره) و تدام یافته امام خامنه‌ای محورمقاومت را تقویت می‌بخشند، ادامه یافت.

سخنران بعدی حسام السمان، ريیس حزب بعث(دفتر دمشق) بود که در مطالب خود از جمهوری اسلامی ایران و رهبري معظم تشکر و نقش بارز ایران و محور مقاومت را در پیروزی‌های اخیر سوریه تشریح كرد.

عباس آذرنیا، کارشناس سیاسی و مسئول پرونده فلسطین در سفارت جمهوری اسلامی ایران نیز در سخنان خود، بر ادامه حمایت و پشتیبانی ایران از مسئله فلسطین تا زوال رژیم غاصب، تأکید كرد.

آخرین سخنران کمال الحصان، عضو رهبری نیروهای الصاعقه و نماینده گروه‌های فلسطینی بود كه ضمن تأكید بر خط مقاومت در مبارزه با دشمن از جمهوری اسلامی ایران تقدیر و تشکر کرد و سالگرد پیروزی انقلاب اسلامی را تبریک گفت.

در پایان ضمن خواندن قطعنامه این همایش، از برخی با اهدای لوح ویژه از فعالان فلسطینی در زمینه‌های علمی، هنری و اجتماعی تقدیر به عمل آمد.

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