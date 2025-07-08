سه شهید در حمله پهپادی اسرائیل به شمال لبنان

به گزارش خبرگزاری بینالمللی اهلبیت(ع) ـ ابنا ـ در پی حمله پهپادی رژیم صهیونیستی به خودرویی در منطقه العیرونیة در نزدیکی شهر طرابلس در شمال لبنان، سه تن شهید و ۱۳ نفر دیگر زخمی شدند.
بر اساس اعلام وزارت بهداشت لبنان، این حمله که بعدازظهر امروز سهشنبه انجام شد، یک خودروی شاسیبلند را با دو موشک هدف قرار داد و در پی آن، چندین شهید و زخمی بر جای گذاشت.
رژیم صهیونیستی مدعی شد که در این حمله یکی از اعضای جنبش حماس را هدف قرار داده است.
به گفته رسانههای اسرائیلی، از جمله شبکه ۱۴ این رژیم، هدف حمله "مهران مصطفی بعجور"، رئیس بخش برنامهریزی در شاخه عمرانی حماس بوده است.
بعجور پیشتر توسط موساد بازداشت شده و از چهرههایی است که همواره تحت تعقیب رژیم اسرائیل قرار داشته است.
با این حال، یک منبع در جنبش حماس در لبنان در گفتوگو با تلویزیون العربی، خبر ترور هر یک از فرماندهان این جنبش در حمله به منطقه العیرونیة را تکذیب کرده است.
