شهادت یک لبنانی در حمله پهپادی رژیم صهیونیستی

به گزارش خبرگزاری بین‌المللی اهل‌بیت(ع) ـ ابنا ـ به نقل از النشره، مرکز فوریت‌های پزشکی وابسته به وزارت بهداشت لبنان از شهادت یک لبنانی در حمله پهپادی امروز رژیم صهیونیستی به منزلی درالخیام در جنوب لبنان خبر داد.

ساعاتی قبل، خبرنگار شبکه المیادین گزارش داده بود که یک پهپاد اسرائیلی شهر الخیام واقع در جنوب لبنان را با شلیک ۲ موشک هدف قرار داد.

روز گذشته نیز پهپاد اسرائیلی یک خودرو را در جنوب لبنان هدف قرار داد.

این در حالی است که لبنان و رژیم صهیونیستی پیشتر یک توافق آتش بس امضا کرده بودند؛ توافقی که بیش از سه هزار بار توسط این رژیم نقض شده است و حملات اشغالگران علیه مناطق مختلف لبنان همچنان ادامه دارد.

..............................

پایان پیام/