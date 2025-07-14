قیامتی که در تشییع شهدا برپا شد، نماد اتحاد و انسجام ملت ایران بود

به گزارش خبرگزاری بین‌المللی اهل‌بیت(ع) ـ ابنا ـ دختر سردار شهید سپهبد حسین سلامی در مراسمی با عرض سلام و احترام به شهدای جنگ ۱۲ روزه گفت: هر یک از این شهدا می‌توانستند در زمان شهادت خود قیامتی به پا کنند، اما افسوس که همه را همزمان از دست دادیم. با این حال، طبق وعده قرآن، یقین دارم که شهدا زنده و حاضرند و دست یاری‌شان امروز بیش از همیشه باز است.



وی ادامه داد: قیامتی که در روز تشییع این بزرگواران برپا شد، جلوه‌ای از همدلی، اتحاد و انسجام ملت غیور و شهیدپرور ایران بود. در آن مراسم باشکوه، دستانی که گویی با پدران خود وداع می‌کردند و چشمانی که از غم اشک می‌ریخت، همراه با جمعیتی عظیم که مشتاقانه برای ادای احترام به تابوت شهدا می‌دویدند، صحنه‌هایی بی‌نظیر و فراموش‌نشدنی خلق کرد.



دختر سردار سلامی با اشاره به سختی‌های جنگ ۱۲ روزه گفت:ملت ایران با وجود تمامی مشکلات، پایبندی خود را به کشور، ملت و امام امت، حضرت امام خامنه‌ای (مدظله العالی) نشان داد. این حضور پرشور نشان داد که هیچ قدرتی نمی‌تواند ایران عزیز را تضعیف کند. ما امروز قوی‌تر از گذشته‌ایم، حتی با وجود فقدان بهترین فرزندان‌مان؛ این خود معجزه الهی است.



وی افزود: همانطور که پدر شهیدم فرمودند، قدرت ایران بر سه اصل استوار است "رهبری قوی، ملتی مقاوم و دشمنی که با وجودش ما را قوی‌تر می‌کند". الحمدلله به وجود رهبر معظم انقلاب که خداوند حفظشان کند.



دختر سردار سلامی در پایان از تولیت محترم آستان مقدس حضرت عبدالعظیم حسنی (ع) قدردانی کرد و برای حاضران آرزوی سلامتی و توفیق خدمت در راه اسلام نمود و خواستار دعا برای خود و همه شد.

