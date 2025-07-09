به گزارش خبرگزاری اهل‌بیت(ع) ـ ابنا ـ آیت‌الله «محمدحسن اختری»، رئیس شورای عالی مجمع جهانی اهل‌بیت(ع)، صبح امروز چهارشنبه ۱۸ تیرماه در همایش ملی «ادیان الهی و مسأله تهاجم صهیونیسم و غرب به ایران» که در تالار علامه جعفری پژوهشگاه فرهنگ و اندیشه اسلامی در حال برگزاری است، ضمن گرامیداشت یاد شهدای عاشورا و شهدای جنگ ۱۲ روزه، اظهار داشت: این ایام یادآور خاطرات تلخ عاشورای حسینی و همچنین شهادت انسان‌های شایسته، فرماندهان و دانشمندانی است که در جنگ اخیر به دست دشمنان به شهادت رسیدند.

وی با تبریک پیروزی جمهوری اسلامی ایران در برابر رژیم صهیونیستی در جنگ ۱۲ روزه، خاطرنشان کرد: این پیروزی نشان داد که ملت ایران همچنان در مسیر مقاومت ایستاده‌اند. اما تنها سخن گفتن و گفتگو میان رهبران ادیان کافی نیست؛ باید راهکارهایی عملی ارائه شود. ما باید ببینیم که چه کاری می‌توانیم انجام دهیم تا در برابر این تجاوزات بایستیم.

آیت‌الله اختری با بیان اینکه رهبران دینی دارای جایگاه اجتماعی و مورد احترام بخش وسیعی از امت‌ها هستند، تأکید کرد: این شخصیت‌ها دارای مشترکات بسیاری هستند و باید در برابر ظلم و تجاوز، مسئولانه عمل کنند.

وی با استناد به آیات قرآن کریم تصریح کرد: خداوند در قرآن برای همه انسان‌ها در هر جامعه‌ای مسئولیت قرار داده است. حملات رژیم جعلی صهیونیستی به ایران اسلامی و تجاوز آمریکا به مراکز هسته‌ای کشورمان، مصداق بارز ظلم است. ایران عضو سازمان‌های بین‌المللی است و باید از حمایت آن‌ها برخوردار باشد، اما چنین حمایتی صورت نگرفت.

رئیس شورای عالی مجمع جهانی اهل‌بیت(ع) افزود: اکنون باید بیندیشیم که در قبال این حوادث چه باید کرد و چگونه می‌توانیم از تکرار چنین جنایاتی جلوگیری کنیم. قرآن می‌فرماید: نه تنها پیامبران بلکه امت‌هایی که پیامبران برای هدایت‌شان فرستاده شدند نیز مسئول هستند. این مسئولیت عمومی، همه ادیان را شامل می‌شود و هیچ‌کس از آن خارج نیست.

وی با اشاره به حدیث پیامبر اسلام(ص) گفت: پیامبر اکرم فرمودند که هرکس در هر مقام و جایگاهی، مسئول است. بنابراین همه رهبران دینی باید مسئولانه رفتار کنند.

آیت‌الله اختری با تأکید بر وجوب دفاع در برابر تهاجم، اظهار داشت: دفاع از کشور، خاک و ناموس یک امر عقلی و دینی است و همه ادیان الهی آن را تأیید می‌کنند. این وظیفه‌ای است که در آن تردید نباید داشت.

وی ادامه داد: صدور بیانیه از سوی رهبران دینی در ایران کافی نیست. ترامپ رئیس‌جمهور آمریکا مدعی مسیحی بودن است، اما باید مسیحیان جهان، از جمله پاپ و دیگر رهبران دینی، اعلام کنند که او دروغ می‌گوید و مسیحی واقعی نیست، چرا که اعتقادی به مسیحیت ندارد.

رئیس شورای عالی مجمع جهانی اهل‌بیت(ع) با اشاره به مواضع برخی علما، گفت: برخی از علمای اسلامی مانند رئیس الازهر و آیت‌الله سیستانی موضع‌گیری کرده‌اند، اما بسیاری دیگر سکوت کرده‌اند. در میان یهودیان نیز در آمریکا و کشورهای دیگر مواضعی گرفته شده اما این‌ها کافی نیست. باید اقدامات عملی در دستور کار قرار گیرد.

وی خواستار تلاش جمعی برای اثرگذاری در نهادهای بین‌المللی شد و افزود: رهبران دینی باید در سازمان ملل فعال شوند و کشورها را به حرکت درآورند تا آمریکا به‌عنوان کشوری جنایتکار از شورای امنیت و سازمان‌های بین‌المللی حقوق بشری اخراج شود. آمریکا نباید حق وتو داشته باشد و جایگاهی در این نهادها داشته باشد.

آیت‌الله اختری در پایان با استناد به فرمایش امیرالمؤمنین(ع) گفت: امام علی(ع) فرمودند همیشه در کنار مظلومان باشید و در برابر ظالمان ایستادگی کنید. اگر این اصل اجرا شود، سعادت و پیروزی برای همه بشریت و پیروان ادیان الهی حاصل خواهد شد.

