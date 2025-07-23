به گزارش خبرگزاری اهل‌بیت (ع) ـ ابنا ـ سازمان اهل‌بیت اندونزی (ABI) بر حمایت مستمر و اصولی خود از آرمان ملت فلسطین و نیز از حق جمهوری اسلامی ایران در دفاع مشروع پس از حمله رژیم صهیونیستی تأکید کرد. این سازمان همچنین با دیدگاه‌هایی که منازعه‌ی جاری را به یک مسئله فرقه‌ای تقلیل می‌دهند، مخالفت نمود.

در بیانیه‌ای که روز دوشنبه ۲۱ ژوئیه ۲۰۲۵ منتشر شد، «استاد ظاهر یحیی» رئیس این سازمان اعلام کرد که حمایت این نهاد بر پایه‌ی ارزش‌های اسلامی، اصول انسانی جهان‌شمول، و نیز مفاد قانون اساسی اندونزی که هرگونه استعمار و اشغالگری را مردود می‌داند، صورت می‌گیرد.

در این بیانیه آمده است: «فلسطین ملتی است که تحت اشغال قرار گرفته و از حقوق اولیه خود محروم شده است؛ در حالی که ایران کشوری است که به‌صورت علنی از حقوق ملت فلسطین دفاع می‌کند و خود هدف حمله مستقیم نظامی رژیم صهیونیستی قرار گرفته است.»

این سازمان مستقر در جاکارتا، پاسخ نظامی ایران به تجاوز رژیم صهیونیستی را «حق مشروع دفاع از خود» در چارچوب حقوق بین‌الملل توصیف کرده و به ماده ۵۱ منشور سازمان ملل اشاره کرده است که به کشورها در برابر حمله مسلحانه، حق دفاع مشروع می‌دهد.

مناقشه فرقه‌ای نیست

سازمان اهل‌بیت اندونزی تأکید کرد که موضع‌گیری آنان نه از سر سیاست‌های قدرت‌طلبانه و نه فرقه‌گرایی است. در ادامه بیانیه آمده است: «حمایت ما از فلسطین و ایران نه از روی تعصب مذهبی یا سیاست قدرت‌طلبانه، بلکه بر پایه اصول عدالت اجتماعی، حاکمیت ملت‌ها و ایستادگی در برابر سلطه‌طلبی خارجی است.»

این سازمان همچنین با استناد به آیه ۱۹۴ سوره بقره، که به حق مقابله به مثل در برابر تجاوز تصریح دارد، موضع خود را بر پایه مبانی دینی نیز مستدل ساخت.

در پایان بیانیه‌ای که روز سه‌شنبه ۲۲ ژوئیه توسط ابنا دریافت شد، سازمان اهل‌بیت اندونزی از مسلمانان و ملت اندونزی خواست تا در مواجهه با تحولات جهانی، نگاهی منصفانه، آگاهانه و عاری از تعصبات فرقه‌ای داشته باشند و در برابر روایت‌های گمراه‌کننده و تفرقه‌افکنانه ایستادگی کنند.

سازمان اهل‌بیت اندونزی نهادی اسلامی است که با تمرکز بر ارزش‌های مکتب اهل‌بیت (ع) در سنت اسلامی فعالیت می‌کند. این بیانیه در حالی منتشر می‌شود که اوضاع خاورمیانه به‌شدت تحت تأثیر منازعات اخیر میان رژیم صهیونیستی، فلسطین و جمهوری اسلامی ایران قرار دارد.

متن کامل بیانیه سازمان اهل‌بیت اندونزی (ABI) درباره تحولات اخیر در ایران و فلسطین

بیانیه موضع‌گیری سازمان اهل‌بیت اندونزی (ABI):

در خصوص وضعیت فلسطین و ایران پس از آتش‌بس اسرائیل و ایران

بسم الله الرحمن الرحیم

سازمان اهل‌بیت اندونزی (ABI) بار دیگر حمایت قاطع و خلل‌ناپذیر خود را از مبارزات ملت فلسطین اعلام می‌دارد. این موضع بر اساس ارزش‌های اسلامی، اصول جهانی انسانی، و نیز بر اساس قانون اساسی جمهوری اندونزی اتخاذ شده است که هرگونه اشغالگری را جنایتی علیه عدالت و انسانیت می‌داند.

سازمان ABI معتقد است که حمایت از فلسطین و نوع نگاه به ایران نباید به منازعات فرقه‌ای یا رقابت‌های سیاسی منطقه‌ای تقلیل یابد. فلسطین ملتی مظلوم و تحت اشغال است که از حقوق اولیه خود محروم شده، در حالی که جمهوری اسلامی ایران کشوری است که آشکارا از حقوق ملت فلسطین دفاع کرده و خود هدف حمله نظامی مستقیم رژیم صهیونیستی قرار گرفته است.

اقدام متقابل ایران در برابر این تجاوز، مطابق با قوانین بین‌المللی، نوعی دفاع مشروع تلقی می‌شود. این موضع با ماده ۵۱ منشور سازمان ملل متحد هم‌راستا است، که تصریح می‌دارد:

«هیچ چیز در این منشور نباید حق ذاتی دفاع فردی یا جمعی را در صورت وقوع حمله مسلحانه علیه یکی از اعضای سازمان ملل متحد، محدود نماید...»

این اصل با ماده ۲۸ اعلامیه جهانی حقوق بشر نیز تقویت می‌شود:

«هر انسانی حق دارد از نظمی اجتماعی و بین‌المللی برخوردار باشد که در آن حقوق و آزادی‌های مندرج در این اعلامیه به‌طور کامل قابل تحقق باشد.»

حتی در بیانیه رسمی سازمان عفو بین‌الملل نیز تأکید شده است:

«هر کشوری مسئولیت دارد از مردم خود در برابر حملات خارجی که ناقض حقوق بین‌الملل است، محافظت کند. دفاع مشروع متناسب، حقی است که به‌صورت جهانی به رسمیت شناخته شده است.»

چنان‌که در قرآن کریم نیز آمده است:

«فَمَنِ اعْتَدَیٰ عَلَیْکُمْ فَاعْتَدُوا عَلَیْهِ بِمِثْلِ مَا اعْتَدَیٰ عَلَیْکُمْ»

(سوره بقره، آیه ۱۹۴)

سازمان ABI تأکید می‌نماید که حمایت از فلسطین و ایران، مبتنی بر منافع سیاسی قدرت‌طلبانه، فرقه‌گرایی یا تعصب مذهبی نیست، بلکه بر پایه اصول عدالت اجتماعی، حاکمیت ملت‌ها، و پایداری در برابر سلطه‌طلبی خارجی است. این ارزش‌ها با تعالیم والای پیامبر اعظم اسلام (ص) و اهل‌بیت پاک ایشان (ع) هم‌خوانی کامل دارد.

بر این اساس، سازمان اهل‌بیت اندونزی از همه مسلمانان و ملت شریف اندونزی دعوت می‌نماید تا با نگاهی منصفانه و عادلانه به تحولات جهانی بنگرند، روایت‌های فرقه‌گرایانه و گمراه‌کننده را رد کرده، و از مبارزه انسانی در راه عدالت به عنوان یک وظیفه اخلاقی، قانونی و معنوی مشترک حمایت نمایند.

جاکارتا، ۲۲ ژوئیه ۲۰۲۵

۲۶ محرم ۱۴۴۷ هجری قمری

هیئت رئیسه مرکزی سازمان اهل‌بیت اندونزی (ABI)

زاهیر یحیی - رئیس کل

