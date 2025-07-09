به گزارش خبرگزاری اهلبیت(ع) ـ ابنا ـ مارنرسای بنیامین، اسقف ایران، ارمنستان و گرجستان، صبح امروز چهارشنبه ۱۸ تیرماه در همایش ملی «ادیان الهی و مسأله تهاجم صهیونیسم و غرب به ایران» که در تالار علامه جعفری پژوهشگاه فرهنگ و اندیشه اسلامی در حال برگزاری است، با اشاره به ارزش شهادت در ادیان الهی اظهار کرد: شهادت نقطه مشترک همه ادیان است. در دین مسیحیت به ما آموزش داده میشود که محبتی بالاتر از این نیست که کسی جان خود را برای دیگران فدا کند و این، مصداق روشن و ارزشمند شهادت است.
وی ادامه داد: شهدا رفتند اما نام مقدس ایران جاودان خواهد ماند و ملت شریف ایران همیشه زنده و پایدار خواهد بود.
اسقف مارنرسای بنیامین با اشاره به طبیعت دولتهای جنگطلب گفت: ذات حیوانات درنده همچون شیر و کفتار، خونریز بودن است و از آنها نمیتوان انتظار دیگری داشت؛ خداوند آنها را چنین آفریده است. اما تأسفبار آنکه در قرن ارتباطات و تمدن، شاهد دولتهایی هستیم که همانند حیوانات درنده عمل میکنند.
وی با اشاره به وضعیت مردم غزه در جنگ اخیر بیان کرد: در غزه، مردم بیدفاع تنها برای لقمهای نان کشته شدند. این، نماد کامل درندهخویی در دنیای معاصر است. وظیفه سازمان ملل و شورای امنیت در برابر این فجایع چیست؟ آیا تنها باید بگویند "متأسفیم"؟ شورای امنیت امروز به جای آنکه ضامن امنیت باشد، به شورای "عدم امنیت" تبدیل شده است و تنها حافظ منافع برخی دولتها است.
مارنرسای جنگ را از منظر همه ادیان محکوم دانست و افزود: جنگ، پدیدهای منزجرکننده است و در آن پیام خوشی وجود ندارد. نتیجه آن چیزی جز کشتار، آوارگی، بیخانمانی زنان و کودکان نیست. در مسیحیت نیز جنگ محکوم است. ما در جامعه آشوری مراسمی برای صلح برگزار کردیم که در آن، همه کلیساها و انجمنها همدل و همزمان برای آرامش ایران عزیز و برقراری صلح در کشور، خاورمیانه و جهان دعا کردند.
وی با تأکید بر نقش مردم در مقابله با دشمنان خاطرنشان کرد: برای ایستادگی در برابر زیادهخواهیهای دشمنان نیازی به بمب اتم یا سلاح شیمیایی نیست. رهبر انقلاب اسلامی فتوا دادهاند که استفاده از این سلاحها حرام است. بمبهای ما، مردم شریف ایران هستند؛ مردمی که در ۴۷ سال گذشته همواره پشتوانه نظام و کشور بودهاند.
او با اشاره به مشارکت گسترده مردم در صحنههای سیاسی کشور افزود: مردم در انتخابات، راهپیماییها و برهههای حساس، همیشه درخشیدهاند. لذا همه ما باید خادم ملت باشیم و خدمتگزاری از ما ساطع شود.
مارنرسای بنیامین در پایان سخنان خود تصریح کرد: فلسفه وجودی نظامها و دولتها باید در مسیر فراهم کردن پیشرفت و رفاه برای مردم باشد. مردم شریف ایران حق دارند که از معیشت و آسایش بهرهمند باشند. این مردم، سرمایه حقیقی کشور هستند و باید در قلههای پیشرفت بدرخشند.
