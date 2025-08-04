۵ شهید و زخمی در حمله پهپادی اسرائیل به جنوب لبنان

به گزارش خبرگزاری بین‌المللی اهل‌بیت(ع) ـ ابنا ـ منابع رسانه‌ای از وقوع یک حمله پهپادی اسرائیلی در اطراف شهرک الخیام در جنوب لبنان خبر دادند.

به گزارش این منابع، این حمله پهپادی، محله "مسلخ قدیم" در شرق شهرک الخیام را هدف قرار داده است.

براساس این گزارش، یک پهپاد اسرائیلی، یک موتورسیکلت را در نزدیکی یکی از منازل مسکونی هدف قرار داد.

در نتیجه این حمله، یک نفر شهید شد و چهار نفر دیگر زخمی گردید.

این حمله در چارچوب افزایش تنش‌ها و درگیری‌های میدانی در مرز جنوبی لبنان با اسرائیل رخ داده است که در هفته‌های اخیر شدت یافته است.

