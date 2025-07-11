به گزارش خبرگزاری بین‌المللی اهل‌بیت(ع) ـ ابنا ـ در پی حمله‌ای هوایی توسط یک پهپاد اسرائیلی به یک موتورسیکلت در شهرک المنصوری واقع در جنوب لبنان، یک نفر شهید و دو نفر دیگر زخمی شدند.

بر اساس گزارش خبرگزاری ملی لبنان، این حمله در تقاطع اصلی شهرک المنصوری از توابع شهرستان صور، صورت گرفته است.

اسرائیل: فرمانده توپخانه حزب‌الله را هدف قرار دادیم

ساعاتی پس از وقوع این حمله، ارتش رژیم صهیونیستی در بیانیه‌ای مدعی شد که هدف حمله، «محمد جمال مراد» فرمانده توپخانه حزب‌الله در منطقه ساحلی لبنان بوده است.

در این بیانیه آمده که مراد در ماه‌های اخیر تلاش داشته تا توان توپخانه‌ای حزب‌الله در منطقه را بازسازی کند و در گذشته مسئول چندین عملیات شلیک موشک به سمت اراضی اشغالی بوده است.

حملات ادامه‌دار؛ چهار شهید در حملات قبلی

این حمله تنها دو روز پس از مجموعه‌ای از حملات مشابه هوایی رخ می‌دهد که به شهادت ۴ نفر در شمال و جنوب لبنان منجر شد؛ از جمله یک عضو جنبش حماس در شمال لبنان و حسین علی مزهر، که اسرائیل او را مسئول مدیریت آتش در منطقه الزهرانی معرفی کرده بود.

نقض آشکار آتش‌بس

آویخای ادرعی، سخنگوی ارتش اسرائیل، با انتشار پیامی در شبکه اجتماعی «ایکس» (توییتر سابق) مدعی شد که نیروهای این رژیم مشغول اجرای عملیات‌های ویژه و متمرکز برای جلوگیری از بازآرایی مجدد حزب‌الله در منطقه هستند.

این در حالی است که از نوامبر ۲۰۲۳ توافقی با میانجی‌گری ایالات متحده برای آتش‌بس در لبنان به اجرا درآمده است. بر اساس مفاد آن، حزب‌الله موظف بود از جنوب رودخانه لیتانی عقب‌نشینی کرده و هم‌زمان ارتش لبنان و نیروهای یونیفیل حضور خود را در منطقه تقویت کنند.

همچنین مقرر شده بود که رژیم صهیونیستی نیز از مناطقی که طی جنگ اخیر اشغال کرده، عقب‌نشینی کند. اما تا این لحظه، اسرائیل همچنان در ۵ منطقه راهبردی در خاک لبنان حضور دارد؛ مناطقی که لبنان خواهان تخلیه فوری آن‌هاست.

