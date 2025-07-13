مرکز مطالعات وحدت اسلامی: شهید شیخ شحود، صدای اعتدال و تقریب امت اسلامی بود

به گزارش خبرگزاری بین‌المللی اهل‌بیت(ع) ـ ابنا ـ ️مرکز پژوهش‌ها و مطالعات وحدت اسلامی مستقر در دمشق با صدور بیانیه‌ای، شهادت عالم ربانی و مجاهد وحدت‌طلب شیخ رسول شحود را به امت اسلامی و آزادگان جهان تسلیت گفت.

در این بیانیه آمده است: با قلب‌هایی سرشار از اندوه، چشمانی اشک‌بار و نفس‌هایی مؤمن به قضای الهی، شهادت مظلومانه و ناجوانمردانه شیخ رسول شحود را که شامگاه چهارشنبه ۹ تیرماه ۱۴۰۴ (برابر با ۹ ژوئیه ۲۰۲۵) در شهر حمص سوریه به دست افراد جنایتکار به شهادت رسید، به امت اسلامی – اعم از شیعه و سنی، عرب و کرد، مسلمان و مسیحی – و همچنین آزادگان سراسر جهان تسلیت می‌گوییم.

این مرکز، با تجلیل از شخصیت علمی و اخلاقی شهید شحود، او را صدای جهانی اعتدال توصیف کرد که پرچم اسلام ناب محمدی را برافراشت و همواره از تقریب مذاهب و وحدت امت دفاع می‌کرد.

در بیانیه تأکید شده است: او نه اهل کینه بود، نه مدافع تفرقه؛ بلکه عالمی متواضع و مؤمن بود که از طریق هیئت علمی پیروان اهل‌بیت (ع) برای هم‌گرایی اسلامی تلاش می‌کرد.

مرکز پژوهش‌های وحدت اسلامی در پایان، خطاب به امت اسلامی آورده است: شهادت شیخ شحود تنها ضایعه‌ای برای یک مذهب نیست، بلکه فقدانی برای همه امت اسلامی است. خون پاک او امانتی بر گردن ما و مسئولیتی بر دوش عالمان و خطیبان دین است. از همه شخصیت‌ها و نهادهای دینی می خواهیم که سدی در برابر فتنه و صدایی برای وحدت باشند.

شایان ذکر است که پیکر شیخ رسول شحود از علمای برجسته شیعه سوری در روز چهارشنبه در حالی‌که با شلیک مستقیم گلوله به شهادت رسیده بود، در نزدیکی شهر حمص و در اطراف روستای "مزرعه" که زادگاه وی محسوب می‌شود، در داخل خودروی شخصی‌اش و نزدیک یکی از ایست‌های بازرسی نیروهای حکومت جولانی، یافت شد.

