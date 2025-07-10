ترور یک روحانی برجسته شیعه در نزدیکی شهر حمص سوریه

به گزارش خبرگزاری بین‌المللی اهل‌بیت(ع) ـ ابنا ـ پیکر شیخ «رسول شحود» روحانی سرشناس شیعه سوری در خودروی شخصی‌اش در نزدیکی شهر حمص در غرب سوریه، با آثار گلوله کشف شد.

طبق این گزارش، افراد مسلح ناشناس در نزدیکی ایست بازرسی وابسته به نیروهای امنیتی حکومت جولانی در اطراف شهر حمص و روستای «المزرعة» ـ که زادگاه این روحانی نیز هست ـ به‌طور مستقیم به سوی وی شلیک کرده‌اند.

هیئت علمای مکتب اهل بیت(ع) سوریه با انتشار بیانیه‌ای در صفحه رسمی خود در شبکه اجتماعی فیس‌بوک، ضمن تسلیت درگذشت این عالم دینی، این اقدام را کار بزدلانه و خیانت‌آمیز» خوانده و تأکید کرد که هدف از آن ایجاد تفرقه و فتنه میان مسلمانان و تخریب وحدت ملی است.

در این بیانیه که به امضای شیخ ادهم خطیب نائب رئیس هیئت رسیده، آمده است:ترور این عالم وارسته، حمله‌ای آشکار به صدای اعتدال و وحدت است و تلاشی ناکام برای تفرقه‌افکنی و شکستن صفوف ملی و اسلامی. ما از نهادهای مسئول می‌خواهیم هرچه سریع‌تر ابعاد این جنایت را روشن کرده و عاملان آن را به سزای اعمال‌شان برسانند.

روستای المزرعة نیز شامگاه گذشته شاهد برپایی تظاهرات مردمی در محکومیت این ترور بود.

این حادثه در حالی رخ داده است که انتظار می‌رود کمیته تحقیق در پرونده کشتار گسترده در منطقه ساحلی سوریه ـ که در اسفند ماه گذشته رخ داد و منجر به کشته شدن صدها تن از اقلیت علوی شد ـ طی روزهای آتی گزارش خود را منتشر کند.

