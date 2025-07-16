به گزارش خبرگزاری بین‌المللی اهل‌بیت(ع) ـ ابنا ـ در پی شهادت جنایتکارانه حجت‌الاسلام والمسلمین شیخ رسول شحود به‌دست گروه‌های تکفیری در کشور سوریه، حضرت آیت‌الله العظمی مکارم شیرازی(دامت‌برکاته) با صدور پیامی رسمی، این حادثه را ضایعه‌ای عظیم برای حوزه علمیه و امت اسلامی دانستند. ایشان ضمن ابراز همدردی با خانواده آن مرحوم و امت مؤمن، تأکید کردند که انفعال یا مماشات با جریان‌های تکفیری، جز تشدید ناامنی و خون‌ریزی نتیجه‌ای نخواهد داشت.

«سردمداران فعلی سوریه باید توجه داشته باشند که اگر دولتی فراگیر از همه اقوام و مذاهب و دلسوز مردم بدون اتکا به دشمنان اسلام و مسلمین در این سرزمین حاکم نباشد و برای استقلال، عزت و امنیت آن کشور تلاش نکند، آتش نارضایتی، آشوب و جنایت دامن همه را خواهد گرفت.»

در پایان پیام، حضرت آیت‌الله مکارم ضمن طلب علوّ درجات برای این شهید والامقام، برای بازماندگان ایشان صبر جمیل و اجر جزیل مسئلت کردند.

شیخ رسول شحود که بود؟

وی تمام زندگی خود را وقف مردم کرده بود، در شجاعت و ظلم ستیزی مثال زدنی بود از رهبران و موثرین جریان روحانیت شیعه سوریه بود و با مدیریت چند مسجد، حسینیه و مرکز فرهنگی در مناطق اطراف حمص افراد زیادی را از رده سنی کودک و نوجوان تا جوان و بزرگسال را در طول این سال‌ها تربیت کرد و یک امام و پیشوای واقعی در منطقه خود بود.

او از عاشقان انقلاب اسلامی ایران و درس خوانده حوزه علمیه قم بود و شاگردانی هم که در این سال‌ها تربیت کرد با همین رویکرد و مبنا بود و بعد از شهادتش صدها نفر مسیرش را محکم‌تر از قبل ادامه خواهند داد و بهای خونش برای باند تروریستی جولانی بسیار سنگین خواهد بود.

این روحانی مجاهد در جریان یک حمله تروریستی در کشور سوریه به شهادت رسید. شهادت وی ضایعه‌ای بزرگ برای جامعه روحانیت و مبارزان مقاومت محسوب می‌شود.

