به گزارش خبرگزاری بینالمللی اهلبیت(ع) ـ ابنا ـ ️مراسم بزرگداشت شهید شیخ رسول شحود از علمای شیعه سوری در منطقه ضاحیه جنوبی در شهر بیروت پایتخت لبنان، برگزار می شود.
این مراسم در روز پنج شنبه ۲۶ تیر ۱۴۰۴ در مجتمع امام مجتبی(ع) در خیابان السان تیریز در منطقه ضاحیه جنوبی بیروت، برگزار خواهد شد.
زمان برگزاری مراسم از ساعت ۱۸ تا ۱۹:۳۰ به وقت محلی خواهد بود.
شایان ذکر است که پیکر شیخ رسول شحود از علمای برجسته شیعه سوری هفته گذشته در حالیکه با شلیک مستقیم گلوله به شهادت رسیده بود، در نزدیکی شهر حمص و در اطراف روستای "مزرعه" که زادگاه وی محسوب میشود، در داخل خودروی شخصیاش و نزدیک یکی از ایستهای بازرسی نیروهای حکومت جولانی، یافت شد.
..............................
پایان پیام/ ۲۶۸
نظر شما