برگزاری نهمین سالگرد سیدحسین انوری، رهبر جهادی افغانستان در مشهد / همه اقوام باید در حاکمیت افغانستان شریک باشند

این مراسم که روز جمعه(۲۰ تیر) برگزار شد، سخنرانان با یادآوری از جهاد و مبارزات سیدحسین انوری در جریان چهار دهه تحولات افغانستان، به وضعیت جاری سیاسی و همچنین بحران مهاجرت آن کشور پرداختند.

سیدمهدی انوری، فرزند ارشد سیدحسین انوری و عضو رهبری شورای عالی حزب حرکت اسلامی افغانستان در این مراسم گفت که این رهبر بزرگ جهادی در کنار سایر رهبران سیاسی و جهادی، تلاش‌های فراوانی را برای صیانت از ارزش‌های اسلامی و انسانی در افغانستان انجام داد که نتیجه آن تاکنون در میان مردم محسوس است.

او در سخنرانی خود با اشاره به وضعیت جاری افغانستان و منطقه اظهار داشت که ایالات متحده و کشورهای غربی با نفوذ در میان جوامع اسلامی در پی شکستن اتحاد و خلق اختلافات میان کشورهای اسلامی است.

سیدمهدی انوری خاطرنشان ساخت که طالبان با حاکمیت خود در سراسر افغانستان، سایر اقوام این کشور را نادیده گرفته و هیچ جایگاهی در حکومت فعلی برای اقوام متعدد در نظر نگرفته است.

استمرار بی‌عدالتی در افغانستان و صبر بیش از حد مردم

این عضو شورای عالی حزب حرکت اسلامی افغانستان در سخنرانی خود هشدار داد که هیات حاکمه افغانستان باید بدانند که مردم و گروه‌های قومی در قبال این بی‌عدالتی تاکنون صبر و حوصله به کار بردند؛ در صورتی‌که ازحد بگذرد، ممکن است باعث متشنج شدن وضعیت فعلی شود، که به خیر و صلاح افغانستان نیست.

آقای انوری از جامعه جهانی و کشورهای دخیل در سیاست افغانستان خواست که برای حفظ ثبات سیاسی و تشکیل حاکمیت فراگیر و همه‌شمول اقدام کند.

او به صراحت اظهار داشت: گروه‌های افراطی تلاش دارند که اتحاد و صمیمیت مردم افغانستان را از بین ببرند، با این‌که چندین دهه هیچ‌گونه اعتراض مذهبی در این کشور وجود نداشت، ولی حالا می‌بینیم که چنین قضیه‌ای را در افغانستان انجام می‌دهند. پس بی‌اندیشیم و بفهمیم که ما چه می‌کنیم، به کدام سمت‌وسو می‌رویم، خواست و هدف ما چه است.

وی خاطرنشان ساخت که تمامی رهبران جهادی و سیاسی افغانستان باید بدانند که اگر متحد نشوند و از گذشته عبرت نگیرند، وضعیت در آینده بدتر از شرایط فعلی خواهد بود.

بحران مهاجرت مردم افغانستان

عضو شورای عالی حرکت اسلامی افغانستان با اشاره به بحران مهاجرت گفت که هیچ فردی از سر شوق و علاقه به کشورهای همسایه، اروپا و غرب مهاجرت نمی‌کند، در صورتی‌که امنیت تامین و کرامت انسانی و جایگاه اقوام در افغانستان مورد احترام قرار گیرد، مردم به مهاجرت روی نخواهند آورد.

سیدمهدی انوری در خصوص اخراج مهاجران افغانستانی از جمهوری اسلامی ایران، افزود که مهاجران نیازمند توجه حکومت ایران هستند.

او خاطرنشان ساخت: ما تشکر می‌کنیم از ایران که چندین دهه از مهاجران میزبانی و تحمل کردند و اکنون می‌خواهیم که این خروج را با حوصله انجام دهند، مردم ما نیاز به توجه و همدردی دارند و ایجاب می‌کند که اخراج مهاجران همانند گذشته محترمانه و دوستانه صورت گیرد.

از سوی هم، عبدالرئوف توانا، یکی از علمای مطرح اهل سنت در این مراسم گفت که انوری در جریان تحولات چهار دهه افغانستان قهرمانانه علیه متجاوزین مبارزه و ایستادگی کرد و از ارزش‌های دینی و اسلامی پاسداری نمود.

این عالم دینی با اشاره به اخراج مهاجران افغانستانی از مقام‌های جمهوری اسلامی خواست که اخراج جمعی آن‌ها را تا زمان تدوین طرح سه‌جانبه با هیات حاکمه افغانستان و سازمان ملل، متوقف کند.

او گفت اخراج‌ مهاجران فاقد مدرک اقامت باید با توجه به وضعیت افغانستان و توانایی پذیرایی از مهاجران در گذرگاه‌های مرزی انجام شود.

وظایف و خدمات سید حسین انوری

شایان ذکر است، از سیدحسین انوری به عنوان فرمانده مطرح نظامی و رهبر سیاسی در جریان تحولات افغانستان یاد می‌شود و او با آغاز حکومت انتقالی در سال ۱۳۸۲ و پس از آن در جریان ۲۲ سال گذشته در نظام جمهوریت در سمت‌های مختلفی از جمله استاندار کابل، هرات، وزیر زراعت و دو دوره به عنوان نماینده مردم کابل در مجلس نمایندگان افغانستان ایفای وظیفه کرده است.

سیدحسین انوری در زمان استانداری هرات برای شیعیان این استان فعالیت‌های بنیادی از جمله استخدام شیعیان در ادارات، توزیع زمین و اعمار شهرک‌ها انجام داد و تا امروز شیعیان استان هرات از او به نیکویی یاد می‌کنند.

