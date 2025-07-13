به گزارش خبرگزاری بینالمللی اهلبیت(ع) ـ ابنا ـ به نقل از آسوشیتدپرس، انجمن قلم انگلیس، لیلا ابوالعلا را به عنوان برنده جایزه قلم پینتر امسال معرفی کرد.لیلا ابوالعلا این جایزه را در مراسمی که ۱۰ اکتبر در کتابخانه بریتانیا برگزار میشود، دریافت خواهد کرد.
لیلا ابوالعلا با اعلام نامش به عنوان برنده امسال ضمن شگفتی مطلق خوانده این خبر و تشکر از هیئت داوران، گفت: مفتخرم جایزهای را دریافت میکنم که به یاد هارولد پینتر، نویسنده بزرگی که همچنان الهامبخش وفاداری و احترام فراوان است، اهدا میشود. برای کسی مثل من، یک مهاجر مسلمان سودانی که از منظر مذهبی مینویسد و محدودیتهای تحمل سکولار را بررسی میکند، این جایزه واقعاً مهم است. این امر به معنای آزادی بیان وسعت و عمق میبخشد و کمک میکند تا موضوعهای بیشتری در این زمینه بیان شود.
این جایزه هر سال به انتخاب برنده، با یک نویسنده شجاع به اشتراک گذاشته خواهد شد؛ نویسندهای که در دفاع از آزادی بیان فعال است و اغلب با خطر بزرگی برای امنیت و آزادی خود روبهرو بوده است. برنده مشترک، که توسط لیلا ابوالعلا انتخاب میشود، در مراسم اهدای جایزه معرفی خواهد شد.
هیئت داوران امسال شامل روت بورثویک رئیس انجمن قلم انگلیسی، مونا عرشی شاعر و نویسنده، و ندیفه محمد رماننویس، ابوالعلا را به عنوان برنده جایزه قلم پینتر انتخاب کرد.
روت بورثویک درباره این نویسنده گفت: نوشتههای لیلا ابوالعلا از نظر دامنه و حساسیت فوقالعاده است. از داستانهای کوتاه جواهرگونه گرفته تا رمانهای لطیف، او داستانهای کمتر شنیدهشدهای را برای ما تعریف میکند که باعث میشود دوباره به که چه کسانی در محلهها و جوامع ما زندگی میکنند و چگونه زندگی خود را میگذرانند، فکر کنیم. او اولین کسی نیست که درباره تجربه مهاجرت مینویسد، اما نویسندهای برای این برهه از زمان است و امید من این است که با این جایزه، کتابهای زیبای او خوانندگان جدیدی پیدا کنند و ذهن ما را به روی امکانات دیگر باز کنند.
مونا عرشی هم از لیلا ابوالعلا به عنوان نویسندهای یاد کرد که در طول چند دهه گذشته، سهم قابل توجهی در ادبیات داشته و با ظرافت و شجاعت در شیوه روایت زندگی درونی زنانی که اغلب در فرهنگ ما نادیده گرفته میشوند یا سکوت میکنند، مینویسد. وی افزود: او دیدگاههای ظریف و غنی درباره موضوعاتی ارائه میکند که در جهان معاصر ما حیاتی هستند: ایمان، مهاجرت و آوارگی.
ندیفه محمد هم از لیلا ابوالعلا به عنوان صدایی مهم در ادبیات یاد کرد که در طول بیش از ۳ دهه فعالیت حرفهایاش، آثارش جایگاهی منحصر به فرد در بررسی زندگی درونی مهاجرانی داشته است که تصمیم به اقامت در بریتانیا گرفتهاند. وی افزود: آثار ابوالعلا با تعهد به محور قرار دادن زندگی و تصمیمهای زنان مسلمان در داستانهایش و بررسی مبارزات و لذتهای آنها با عزت نفس مشخص میشود.
لیلا ابوالعلا در خارطوم بزرگ شد و از سال ۱۹۹۰ در آبردین زندگی میکند. او نویسنده ۶ رمان از جمله «روح رودخانه»، «مترجم»، «مناره» و «کوی غزلها» است که برنده جایزه ادبی اسکاتلند شد. لیلا اولین برنده جایزه کین برای نویسندگان آفریقایی بود و مجموعه داستان او، «جایی دیگر، خانه» جایزه کتاب داستانی سال سالتیر را از آن خود کرد. کتابهای او به ۱۵ زبان ترجمه شدهاند و او نمایشنامههای متعددی هم برای رادیو نوشته است. این نویسنده استاد افتخاری مرکز WORD در دانشگاه آبردین و عضو انجمن سلطنتی ادبیات است.
برندگان پیشین جایزه قلم پینتر عبارتند از: آرونداتی روی (۲۰۲۴)، مایکل روزن (۲۰۲۳)، مالوری بلکمن (۲۰۲۲)، تسیتسی دانگارمبگا (۲۰۲۱)، لینتون کوسی جانسون (۲۰۲۰)، لمن سیسای (۲۰۱۹)، چیماماندا نگوزی آدیچی (۲۰۱۸)، مایکل لانگلی (۲۰۱۷)، مارگارت اتوود (۲۰۱۶)، جیمز فنتون (۲۰۱۵)، سلمان رشدی (۲۰۱۴)، تام استاپارد (۲۰۱۳)، کارول آن دافی (۲۰۱۲)، دیوید هیر (۲۰۱۱)، حنیف قریشی (۲۰۱۰) و تونی هریسون (۲۰۰۹).
برندگان سابق جایزه نویسنده باشهامت هم عبارتند از: علا عبد الفتاح (۲۰۲۴)، راحله داووت (۲۰۲۳)، کاکوئنزا راکایراباشایجا (۲۰۲۱)، امانوئل اسرت (۲۰۲۰)، بفقادو هایلو (۲۰۱۹)، ولید احمد بتها (۲۰۱۹) (۲۷۰۱۸۸) رشید چاودری با نام مستعار توتول (۲۰۱۶)، رایف بداوی (۲۰۱۵)، مازن درویش (۲۰۱۴)، ایرینا خالیپ (۲۰۱۳)، سامار یازبک (۲۰۱۲)، روبرتو ساویانو (۲۰۱۱)، لیدیا کاچو (۲۰۱۰) و زرگانار (۲۰۰۹).
چند رمان از این نویسنده به فارسی ترجمه شده که «کوی غزلها» و «مترجم» از جمله آنها هستند.
