به گزارش خبرگزاری بین‌المللی اهل‌بیت(ع) ـ ابنا ـ درگیری‌ها بین گروه‌های دروزی و قبایل بادیه‌نشین مسلح (طرفدار جولانی) در محله المقوس استان السویداء شدت گرفت و سپس نیروهای کمکی از هر دو طرف به مناطق درگیری رسیدند و جبهه‌های جدیدی در حومه السویداء گشوده شد.

گروه‌های دروزی در شرق السویداء با حمله عناصر وابسته به حکومت جولانی مقابله کردند که در نتیجه آن هفت نفر از دو طرف کشته شده و شماری زخمی شدند.

استاندار السویدا گفت: با توجه به حملات در جاده دمشق-سویدا و سرقت خودروهای متعلق به تعدادی از رهگذران، از همه می‌خواهیم خویشتنداری کنند.

وی افزود: دولت در حفاظت از شهروندان و احیای حقوق آنها تردید نخواهد کرد و ما نسبت به تلاش‌ها برای ایجاد اختلاف هشدار می‌دهیم.

همچنین شیخ «حمود الحناوی» رهبر طایفه دروزی «الموحدین» گفت: از همه طرف‌ها می‌خواهیم که هر چیزی را که می‌تواند باعث اختلاف شود، متوقف کنند.

وی افزود: تشدید تنش‌ها و واکنش‌های متقابل در حال وقوع، فقط به نفع دشمنان وحدت و امنیت ماست.

