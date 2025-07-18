درخواست فوری سازمان ملل برای تحقیق درباره کشتار در استان سویداء سوریه

به گزارش خبرگزاری بین‌المللی اهل‌بیت(ع) ـ ابنا ـ کمیسر عالی حقوق بشر سازمان ملل خواستار آغاز فوری تحقیقات مستقل، سریع و شفاف درباره خشونت‌های خونبار اخیر در جنوب سوریه شد؛ حوادثی که بنا بر گزارش‌ها، به کشته شدن حدود ۶۰۰ تن انجامیده است.

«فولکر تورک» کمیسر عالی حقوق بشر سازمان ملل متحد در بیانیه‌ای اعلام کرد: خونریزی و خشونت باید فوراً متوقف شود. اولویت مطلق باید حفاظت از تمامی افراد باشد. باید تمامی عاملان نقض حقوق بشر پاسخگو شوند.

تورک با هشدار نسبت به ادامه تنش‌ها در استان سویداء سوریه گفت: گام‌های فوری برای جلوگیری از تکرار درگیری‌ها امری حیاتی است. انتقام‌جویی و اقدامات تلافی‌جویانه راه‌حل نیست.

وی با استناد به گزارش‌های معتبر، به وقوع نقض‌ها و سوء‌استفاده‌های گسترده از جمله اعدام‌های غیرقانونی، قتل‌های خودسرانه، آدم‌ربایی، تخریب اموال خصوصی و غارت منازل اشاره شده است.

کمیسر عالی حقوق بشر سازمان ملل همچنین عنوان کرد که عاملان این خشونت‌ها، به احتمال زیاد، شامل عناصر نیروهای امنیتی و افراد وابسته به مقامات حکومت جولانی و همچنین نیروهای مسلح محلی از جمله اعضای طایفه‌های دروزی و بادیه‌نشین بوده‌اند.

وی همچنین از آوارگی دسته‌جمعی صدها تن از ساکنان شهر و روستاهای استان سویداء خبر داد.

در روزهای اخیر، پس از چند روز درگیری مسلحانه، نیروهای حکومت جولانی از استان سویداء عقب‌نشینی کردند. به دنبال آن، برخی طایفه‌های بادیه‌نشین که جزو نیروهای مهاجم بودند، باعث تحریک و اعلام فراخوان عمومی برای جنگ از سوی عشایر سوری علیه دروزی‌های این منطقه شدند.

