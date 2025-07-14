به گزارش خبرگزاری اهلبیت(ع) ـ ابنا ـ در تازهترین اقدام سرکوبگرانه، حکومت عربستان سعودی یک زندانی عقیدتی دیگر از منطقه شیعهنشین القطیف را اعدام کرد.
مقامات سعودی در بیانیهای رسمی اعلام کردند که سید علی علوی، شهروند ۲۷ ساله از اهالی شهر الشهداء در القطیف، به اتهامات امنیتی و تروریستی اعدام تعزیری شده است. اما نهادهای حقوق بشری این اتهامات را ساختگی و فاقد هرگونه روند دادرسی عادلانه میدانند.
علی علوی در تاریخ ۲۲ سپتامبر ۲۰۲۰ بازداشت و در زندانهای عربستان تحت شکنجه و رفتارهای غیرانسانی قرار گرفت. او از ابتداییترین حقوق قانونی یک زندانی، از جمله حق دسترسی به وکیل، روند محاکمه علنی و بیطرفانه و حق اعتراض به حکم محروم بود.
وزارت کشور عربستان در بیانیهای، اتهامات کلیشهای مانند عضویت در نهادهای تروریستی را علیه او مطرح کرده؛ اتهاماتی که معمولاً به فعالان عقیدتی و مخالفان حکومت نسبت داده میشود.
منابع مختلف، از جمله نشست مخالفان در شبهجزیره عربی، اعلام کردند که این اتهامات بیشتر جنبه سیاسی داشته و احکام صادره توسط حکومت، نه از دل دادگاه مستقل بلکه مستقیماً از سوی پادشاه و ولیعهد صادر میشود.
در بیانیه نشست مخالفان آمده است: نظام سعودی پس از هر جنایت، بهسرعت به سراغ جنایت بعدی میرود؛ گویی خونریزی به بازی محبوب او تبدیل شده است. این سیستم، سادیسم و خشونت را در دستور کار خود قرار داده و با رژیم صهیونیستی در روشهای سرکوب و وحشیگری هماهنگ شده است.
پس از اجرای حکم، مقامات سعودی از تحویل پیکر علی به خانوادهاش خودداری کردهاند؛ روندی که به رویهای رایج در مورد شهدای اعدام در عربستان تبدیل شده است.
بر اساس گزارش منابع محلی، شمار پیکرهای توقیف شده توسط حکومت سعودی اکنون به بیش از ۲۰۰ جسد رسیده است.
خانواده علی علوی نیز مانند بسیاری دیگر از خانوادههای قربانیان، از پیش از زمان اجرای حکم اطلاعی نداشتهاند و تنها از طریق رسانهها از اجرای حکم مطلع شدهاند.
نشست مخالفان در بیانیهای تند، این اعدام را سیاسی و انتقامجویانه خواند و اعلام کرد: در حالی که جهان گرفتار قانون جنگل است و جنایات اسرائیل در غزه ادامه دارد، حکومت سعودی نیز بیپروا با ریختن خون بیگناهان، بر همان مسیر وحشیگری گام برمیدارد.
در ادامه این بیانیه آمده است: در عربستان، متهم نه فرصتی برای دفاع دارد و نه دادگاهی برای رسیدگی عادلانه. تمام احکام مستقیماً از بالا صادر میشوند و دادگاه صرفاً نقش ابزاری برای توجیه این خشونتها دارد.
همچنین تأکید شد که رژیم سعودی با استفاده از عضویت خود در نهادهای بینالمللی مانند شورای حقوق بشر سازمان ملل، از فشارهای حقوقی میگریزد و به نقض سیستماتیک حقوق بشر ادامه میدهد.
در بخش دیگری از بیانیه، اعدامهای سیاسی و موج خشونتهای اخیر، در راستای زمینهسازی برای عادیسازی روابط با اسرائیل توصیف شده و آمده است: این اعدامها بخشی از طرح گستردهای برای خاموش کردن صداهای مخالف در آستانه خیانت بزرگ به آرمان فلسطین و مردم منطقه است.
