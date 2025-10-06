جشنوارۀ کمدی ریاض در عربستان با موضوعات هنجارشکن، صدای همه را درآورد

به گزارش خبرگزاری بین‌المللی اهل‌بیت(ع) ـ ابنا ـ چند روز پیش نخستین جشنوارۀ کمدی ریاض در پایتخت عربستان که بزرگ‌ترین جشنوارۀ کمدی جهان لقب گرفته است، میزبان چهره‌های سرشناس بین‌المللی، از جمله دیو شَپل، بیل بِر و جیمی کار بود؛ حاضران جشنواره گفتند که برنامه‌ها شامل شوخی‌های صریح جنسی، روابط زناشویی و شوخی با نقاب زنان بود.

بسیاری از مخاطبین این برنامه، با انتقاد شدید از چنین محتوایی آن‌ها را حرام توصیف کردند.

یکی از تماشاگران گفت: اجرای آغازین کمدین، بیل بِر، کاملاً دربارۀ مسائل جنسی بود؛ چیزی که پیش‌تر در ریاض سابقه نداشت.

برخی نیز به شوخی‌ها دربارۀ نقاب زنان و رانندگی آن‌ها اشاره کردند و خندیدن زنان حاضر در سالن به این موضوعات مضحک را نشان‌دهندۀ شکاف نسلی جامعۀ عربستان توصیف کردند.

منتقدان محلی معتقدند این جشنواره با هنجارهای اسلامی و ارزش‌های سنتی عربستان در تضاد است و آن را تلاشی هدفمند برای بازسازی جامعه در چارچوب اصلاحات «چشم‌انداز ۲۰۳۰» محمد بن سلمان توصیف کردند.

خبرگزاری فایوپیلرز اظهار داشت با وجود اینکه کمدین‌ها در برنامه‌هایشان به موضوعات جنجالی و حساس جنسی پرداختند — یعنی خطوط قرمز فرهنگی و اسلامی را شکستند — اما دربارۀ خطوط قرمز سیاسی مثل سرکوب، زندان مخالفان یا آزادی بیان در عربستان هیچ حرفی نزدند.

دیده‌بان حقوق بشر این رویداد را سفیدشویی سرکوب توصیف کرد

دیده‌بان حقوق بشر این رویداد را به سفیدشویی سرکوب متهم کرد و هشدار داد که روزنامه‌نگاران، فعالان و مخالفان همچنان در زندان‌های عربستان هستند.

زمان‌بندی برگزاری جشنواره نیز به‌شدت خشم عمومی را برانگیخت، چرا که این رویداد با هفتمین سالگرد قتل جمال خاشقجی، روزنامه‌نگاری که سرویس‌های آمریکا تأیید کردند قتلش با مجوز بن‌سلمان انجام شد، هم‌زمان بود.

کمدین، مارک مارون، با اشاره به این قتل، به‌شدت نسبت به همکارانش که دعوت عربستان را پذیرفته بودند انتقاد کرد.

گفتنی است طبق گزارش‌ها در قرارداد کمدین‌ها تصریح شده از هرگونه اظهار نظر دربارۀ حاکمان کشور خودداری کنند.

کمدین، جسیکا کرسون، عذرخواهی کرد

برخی کمدین‌ها مانند جسیکا کرسون بابت شرکت در این جشنواره عذرخواهی کردند و وعده دادند دستمزد خود را به فعالیت‌های حقوق بشری اختصاص دهند.

یکی از فعالان محلی گفت: شگفت‌آور است که کمدین‌ها در کشورهای خود از آزادی بیان دفاع می‌کنند، اما در برابر صدای خاموش‌شده در زندان‌های سعودی سکوت اختیار می‌کنند.

