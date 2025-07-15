هلاکت ۸۹۳ نظامی صهیونیست از آغاز حمله به غزه

به گزارش خبرگزاری اهل‌بیت(ع) ـ ابنا ـ رادیو نظامیان رژیم اشغالگر اعلام کرد از آغاز جنگ ۸۹۳ سرباز کشته شده‌اند. ۴۴۹ نفر از این تعداد از آغاز عملیات زمینی در غزه کشته‌اند. در دو ماه گذشته نیز ۳۶ سرباز کشته شده‌اند.

همچنین روزنامه عبری هاآرتص اعلام کرد: از ابتدای سال ۲۰۲۵ حداقل ۱۵ نظامی اسرائیلی خودکشی کرده‌اند. این روزنامه افزود: تعداد نظامیانی که طی سال جاری در طول خدمت فعال خودکشی کرده‌اند، در مقایسه با سال‌های گذشته افزایش یافته است. به طوری که از ابتدای سال ۲۰۲۵ حداقل ۱۵ نظامی اسرائیلی خودکشی کرده‌اند که این آمار برای کل سال ۲۰۲۴، ۲۱ نظامی بوده است.

طبق گزارش هاآرتص، اکثر نظامیان صهیونیست که در طول جنگ خودکشی کردند، نیروهای ذخیره در حال خدمت بودند و درصد زیادی از آنها حوادث جنگی سخت را تجربه کرده بودند که به طور قابل توجهی بر وضعیت روانی آنها تأثیر گذاشته بود.

...........

پایان پیام/ ۲۱۸

