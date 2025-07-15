به گزارش خبرگزاری اهل‌بیت(ع) ـ ابنا ـ سردار محمد جلال مآب رییس ستاد توسعه و بازسازی عتبات عالیات در سفر به مرز دوغارون و بازدید از زیرساخت های فعلی برپایی موکب های اربعین این نقطه مرزی گفت: سه هزار و ۲۰۰ موکب رسمی سازمان یافته ایرانی همزمان با ماه صفر در کشور عراق به زائران خدمت رسانی می کنند.

وی افزود: فعالیت این تعداد موکب مردمی در عراق، شهرهای مذهبی آن و مسیرهای تردد زائران پیش بینی شده است.

جلال مآب اظهار کرد: افزون بر ۶۰۰ موکب نیز در مسیر مرزهای خروج زائران از سوی نیروهای مردمی فعال شده است که این موکب ها هنوز موفق به دریافت مجوز نشده اند همچنین شمار زیادی از این فضاهای معنوی خودجوش در ایام ماه های محرم و صفر در جای جای کشور به زائران و دلدادگان حسینی خدمت رسانی می کنند.

رییس ستاد توسعه و بازسازی عتبات عالیات گفت: مدیریت موکب های برپا شده همه از سوی نیروهای مردمی، خیرین، گروه های جهادی و تشکل های مختلف انجام می شود و حضور برخی از دستگاه های دولتی فقط با هدف روان‌سازی، تسهیل در فرآیندهای لازم و پیش بردن برنامه های اداری و تقویت خدمات است.

جلال مآب افزود: امسال شروع خدمات به زائران و عزاداران حسینی از سوی نهادهای متولی در بازه زمانی ۱۰ تا ۲۳ ماه صفر پیش بینی شده است.

