به گزارش خبرگزاری بینالمللی اهلبیت(ع) ـ ابنا ـ با نزدیک شدن به اربعین حسینی، خیل عظیم زائران بهصورت گسترده بهسوی شهر مقدس کربلا در حرکت هستند تا در مراسم عظیم و میلیونی اربعین امام حسین (ع) شرکت کنند. این در حالی است که تمام امکانات خدماتی و امنیتی در شهر کربلا و مسیرهای منتهی به آن در حالت آمادهباش کامل قرار گرفتهاند. مقامات مربوطه پیشبینی کردهاند که شمار زائران خارجی در مراسم امسال به حدود ۴ میلیون نفر برسد.
حضور پررنگ زائران خارجی در کربلا
براساس گزارش شبکه «العهد» عراق، شهر کربلای معلی شاهد حضور گسترده زائران خارجی است که از کشورهای مختلف وارد عراق شدهاند. عتبات مقدسه نیز با ایجاد مکانها و موکبهای جدید حسینی، تلاش دارند پاسخگوی افزایش چشمگیر شمار زائران باشند.
جنبوجوش کمسابقه در گذرگاههای مرزی
در استان واسط، خبرنگار شبکه «العهد» گزارش داد که گذرگاه مرزی مهران با ازدحام بیسابقهای بهویژه از سوی زائران ایرانی و دیگر کشورها مواجه شده است. مسئولان این گذرگاه از افزایش قابل توجه تعداد زائران نسبت به سالهای گذشته خبر داده و پیشبینی میکنند که شمار زائران خارجی به حدود ۴ میلیون نفر برسد.
شور حسینی در مسیرهای پیادهروی بهسوی کربلا
در استان ذیقار نیز، خبرنگار شبکه «العهد» گزارش داد که شهر سوقالشیوخ در ناصریه، شاهد راهپیمایی پرشور زائرانی است که با پای پیاده عازم کربلا هستند. موکبهای حسینی و نیروهای مردمی در طول مسیر بهصورت شبانهروزی مشغول ارائه خدمات به زائران هستند.
ازدحام زائران در محور نجف - کربلا
در نجف اشرف نیز خبرنگار این شبکه از ترافیک سنگین زائران در مسیر منتهی به کربلا خبر داده است. دهها موکب و ساکنان محلی اعلام آمادهباش کردهاند تا با فراهمسازی غذا، آب، محل استراحت و خدمات درمانی، از زائران حسینی استقبال کنند.
..............................
پایان پیام/ ۲۶۸
نظر شما