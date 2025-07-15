رئیس شورای علمای مکتب اهل بیت(ع) سوریه: شهادت شیخ رسول شحود تاج افتخار برای او بود

به گزارش خبرگزاری بین‌المللی اهل‌بیت(ع) ـ ابنا ـ ️حجت‌الاسلام و المسلمین سید عبدالله النظام، رئیس شورای علمای مکتب اهل بیت(ع) در سوریه و عضو سوری مجمع عمومی مجمع جهانی اهل بیت(ع)، در واکنش به شهادت شیخ رسول شحود از علمای شیعه سوری، ضمن تجلیل از خدمات گسترده این عالم وارسته، شهادت وی را تاج افتخار و پاداش الهی برای زهد، تقوا و خدمت خالصانه به مردم دانست.

وی در گفت‌وگو با خبرنگار ابنا در بیروت اظهار کرد: شیخ رسول شحود در دوران حیات خود اقدامات بزرگی انجام داد؛ از سرپرستی یتیمان، رسیدگی به فقرا و پاسخگویی به نیازهای مردم گرفته تا تأسیس مدارس، دبیرستان شریعت، مراکز آموزشی در منطقه الزرزوریه و درمانگاه خیریه در منطقه المزرعه. آن مرحوم هر چه در توان داشت در راه خدمت به خلق و ترویج ارزش‌های دینی به کار گرفت.»

این عضو سوری مجمع عمومی مجمع جهانی اهل بیت(ع) افزود: بی‌تردید تلاش‌ها، مجاهدت‌ها و تقوای شیخ شحود سبب شد که خداوند متعال، بالاترین مقام یعنی مقام شهادت را به او عطا کند.

وی در بخش دیگری از سخنان خود با اشاره به شرایط نگران‌کننده امنیتی در سوریه گفت: «این حادثه تلخ بیانگر نوعی بی‌نظمی و بی‌ثباتی در وضعیت فعلی کشور است. هر گروهی مطابق آرمان و خواسته خود عمل می‌کند و متأسفانه جنایتکاران و گروهک‌ها نیز از ضعف نهادهای امنیتی سوء‌استفاده می‌کنند.

حجت‌الاسلام النظام با انتقاد از رویکرد جریان‌های تکفیری تأکید کرد: این گروه‌ها هیچ ارزشی برای جان مخالفان خود قائل نیستند و با نام اسلام، کشتار، سرقت و ناامنی را در دستور کار خود قرار داده‌اند. این رویکرد، چهره‌ای مخدوش از اسلام ارائه می‌دهد که جای تأسف و تأمل دارد.

..............................

پایان پیام/ ۲۶۸