به گزارش خبرگزاری بینالمللی اهلبیت(ع) ـ ابنا ـ ️سخنگوی نیروهای مسلح یمن از اجرای یک عملیات پهپادی همزمان علیه اهداف اسرائیلی در سرزمینهای اشغالی خبر داد و اعلام کرد که این حمله در پاسخ به تداوم جنایات اسرائیل در نوار غزه انجام شده است.
سرتیپ «یحیی سریع» سخنگوی نیروهای مسلح یمن، امشب سهشنبه در بیانیهای تصویری اعلام کرد که این نیروها، یک عملیات نظامی دوجانبه و همزمان با استفاده از سه پهپاد علیه مواضع صهیونیستها انجام داده اند.
او توضیح داد: دو فروند پهپاد، یک هدف نظامی مهم را در منطقه نقب هدف گرفت و پهپاد سوم بندر ایلات در جنوب فلسطین اشغالی را مورد حمله قرار داد.
سریع با تأکید بر موفقیتآمیز بودن عملیات، افزود: این اقدام در پاسخ به تداوم جنایات رژیم صهیونیستی علیه مردم بیدفاع غزه صورت گرفت؛ جایی که کودکان و زنان بهصورت روزانه قربانی بمبارانها میشوند و خانهها، چادرها و زیرساختهای انسانی نابود میگردند.
وی در ادامه گفت: سکوت جامعه بینالمللی در برابر این نسلکشی، تنها رژیم اشغالگر را در اجرای طرحهای توسعهطلبانهاش جریتر میکند.
سریع همچنین تاکید کرد که نیروهای مسلح یمن به وظیفه دینی، اخلاقی و تاریخی خود عمل میکنند و عملیاتها تا توقف کامل تجاوز و محاصره غزه ادامه خواهد داشت.
