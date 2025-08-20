به گزارش خبرگزاری بینالمللی اهلبیت(ع) ـ ابنا ـ مارکو روبیو وزیر امور خارجه آمریکا، امروز چهارشنبه اعلام کرد که کشورش چهار قاضی و معاونان دادستان دیوان کیفری بینالمللی را تحریم میکند. از جمله این افراد نیکولاس گویلو است که حکم بازداشت بنیامین نتانیاهو، نخستوزیر رژیم صهیونیستی، و گالانت، وزیر جنگ سابق، را تأیید کرده است.
وزیر خارجه آمریکا در این رابطه گفت: «تحریمها علیه افراد مرتبط با دیوان کیفری بینالمللی اعمال شدند.»
او همچنین با بیان اینکه این اقدام به دلیل «مخالفت با سیاسی شدن دیوان کیفری بینالمللی و سوءاستفاده از اختیارات آن» صورت گرفته است، این بهانه را «مضحک و عوامفریبانه» خواند.
لازم به ذکر است که مارکو روبیو پیشتر و در تاریخ ۱۶ خرداد ماه، تحریمهایی را علیه چهار قاضی دیگر دیوان کیفری بینالمللی اعلام کرده بود؛ این افراد عبارتند از سولومی بالونگی بوسا از اوگاندا، لوز دل کارمن ایبانز کارانزا از پرو، رین آدلاید سوفی آلاپینی گانسو از بنین و بتی هولر از اسلوونی.
این تحریمها در حالی صورت میگیرد که دونالد ترامپ، رئیسجمهور سابق آمریکا، در بهمن ماه سال گذشته دستور اجرایی جدیدی را برای اعمال تحریم علیه دیوان کیفری بینالمللی به دلیل صدور حکم بازداشت نتانیاهو و وزیر جنگ سابقش امضا کرده بود.
..............................
پایان پیام/
نظر شما