تظاهرات مردم سوریه در محکومیت حملات رژیم صهیونیستی به دمشق

به گزارش خبرگزاری بین‌المللی اهل‌بیت(ع) ـ ابنا ـ تظاهرات معترضان سوریه به تجاوزات هوایی رژیم اشغالگر به دمشق، در مناطق مختلف این کشور از جمله حلب، لاذقیه، حماه و دمشق برگزار شده است.

مردم سوریه در تظاهرات خود حملات رژیم صهیونیستی به مرکز فرماندهی ستاد کل ارتش سوریه و کاخ ریاست جمهوری را به شدت محکوم کرده و علیه این رژیم شعار سر دادند.

وزارت امور خارجه سوریه با صدور بیانیه‌ای اعلام کرد که «ما تجاوز خصمانه اسرائیل که امروز نهادهای دولتی و تأسیسات غیرنظامی را در دمشق ـ پایتخت ـ و استان سویدا هدف قرار داد، به شدت محکوم می‌کنیم.»

وزارتخانه یادشده تأکید کرد این حمله آشکار در چارچوب سیاست هدفمند رژیم اسرائیل برای دامن زدن به تنش، ایجاد هرج و مرج و تضعیف امنیت و ثبات سوریه صورت می‌گیرد.

وزارت خارجه سوریه تأکید کرد که حقوق مشروع کامل خود را برای دفاع از سرزمین و مردم خود با تمام ابزارهای تضمین شده توسط قوانین بین‌المللی محفوظ می‌داند.

