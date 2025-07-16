به گزارش خبرگزاری بین‌المللی اهل‌بیت(ع) ـ ابنا ـ وزارت خارجه حکومت جولانی در واکنش به تجاوزات رژیم صهیونیستی به سوریه اعلام کرد: تجاوزات امروز (صهیونیست‌ها) در چارچوب تجاوزات هدفمند رژیم اسرائیل برای شعله ور کردن تنش و هرج و مرج و برهم زدن امنیت سوریه است.

در این بیانیه از سوی وزارت خارجه حکومت جولانی آمده است: سوریه تجاوز خائنانه اسرائیل را که نهادهای دولتی و تأسیسات غیرنظامی را در پایتخت دمشق، و استان سویدا هدف قرار داد، به شدت و با شدیدترین عبارات محکوم می‌کند.

این حمله منجر به کشته شدن چندین غیرنظامی بی‌گناه، ده‌ها زخمی از جمله زنان و کودکان و خسارات گسترده به زیرساخت‌ها و خدمات عمومی شد.

این حمله که بخشی از سیاست عمدی رژیم اسرائیل برای دامن زدن به تنش‌ها، گسترش هرج و مرج و تضعیف امنیت و ثبات در سوریه است، نقض آشکار منشور سازمان ملل متحد و حقوق بین‌المللی محسوب می‌شود.

سوریه اسرائیل را مسئول تمام عیار این تنش آفرینی خطرناک و پیامدهای آن می‌داند و تأکید می‌کند که تمام حقوق مشروع خود را برای دفاع از سرزمین و مردم خود با تمام وسایل مجاز طبق قوانین بین‌المللی محفوظ می‌دارد.



