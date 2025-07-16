حزب الله لبنان تجاوز رژیم صهیونیستی به سوریه را محکوم کرد

به گزارش خبرگزاری بین‌المللی اهل‌بیت(ع) ـ ابنا ـ به نقل از المنار، حزب الله لبنان امروز چهارشنبه با صدور بیانیه‌ای تجاوز رژیم صهیونیستی به سوریه را محکوم کرد و خواستار وحدت در برابر اشغالگران شد.

حزب‌الله لبنان تجاوز وحشیانه رژیم صهیونیستی به سوریه را به شدت محکوم کرد و آن را تجاوز آشکار به حاکمیت ملی و غیرنظامیان سوریه، نقض آشکار قوانین و هنجارهای بین‌المللی و ادامه سلسله حملات رژیم اشغالگر اسرائیل در لبنان، فلسطین و یمن دانست.

در این بیانیه آمده است: این تجاوز بزدلانه صرفاً آخرین بخش از مجموعه‌ای از طرح‌های صهیونیستی است که با هدف تجاوز به کشورها و ایجاد اختلاف و تفرقه بین مردم یک ملت انجام می‌شود، در تلاشی برای معرفی خود به عنوان ضامن امنیت مردم، در حالی که خود بزرگترین تهدید برای امنیت و ثبات منطقه است.

تجربه‌های گذشته ثابت کرده است که این دشمن به عهد و پیمان‌ها احترام نمی‌گذارد و به توافقات پایبند نیست و فقط زبان زور را می‌فهمد. این دشمن، مردم و کشورها را چیزی جز ابزاری برای خدمت به پروژه استعماری خود نمی‌بیند و می‌کوشد آنها را در حالت ضعف و انقیاد نگه دارد.

