به گزارش خبرگزاری اهل‌بیت(ع) ـ ابنا ـ مشاور رسانه‌ای آژانس امدادرسانی و کاریابی سازمان ملل برای آوارگان فلسطینی (آنروا) اعلام کرد: اوضاع انسانی در غزه به مرحله پس از فاجعه رسیده است و صدها هزار نفر از ساکنان از گرسنگی و بیماری همزمان با فروپاشی کامل خدمات‌رسانی رنج می‌برند.

عدنان ابوحسنه افزود: ما هم اکنون از مرحله پس از فاجعه سخن می‌گوییم. اوضاع به شکلی شدید و بی‌سابقه بحرانی شده است و صدها هزار نفر گرسنه و بیمار هستند. بیماری به علت سوء تغذیه و مصرف آب ناسالم و آلوده به شدت شیوع پیدا کرده است.

مشاور رسانه‌ای آژانس امدادرسانی و کاریابی سازمان ملل برای آوارگان فلسطینی (آنروا) ضمن استقبال از مواضع اتحادیه اروپا مبنی بر توافق با طرف اسرائیلی برای بازگشت سازمان‌های بین‌المللی به غزه تاکید کرد: آنروا امیدوار است که این توافق با ورود صدها کامیون در روز از کمک‌های غذایی و پزشکی، اجرایی شود.

عدنان ابوحسنه ضمن ناکافی خواندن کمک‌های وارده شده به غزه گفت: محموله‌های وارد شده از ۲۷ اردیبهشت ماه (۱۷ ماه می) تا کنون از ۱۱ هزار تن فراتر نمی‌رود در حالی که این میزان باید فقط در یکروز وارد غزه می‌شد.

مشاور رسانه‌ای آژانس امدادرسانی و کاریابی سازمان ملل برای آوارگان فلسطینی (آنروا)تصریح کرد: ما در قالب سازمان ملل به طرف اسرائیلی برای گشودن گذرگاه‌ها و افزایش کمک‌های بشردوستانه فشار وارد می‌کنیم.

عدنان ابوحسنه به شدت مرکز توزیع که آمریکا و رژیم صهیونیستی ایجاد کردند را به باد انتقاد گرفت و آن را اقدامی کاملا شکست خورده برای مقابله گرسنگی روزافزون ساکنان غزه دانست.

مشاور رسانه‌ای آنروا، رژیم صهیونیستی را به بهره برداری از موسسه موسوم به غزه متهم کرد و هدف از آن را کشاندن ساکنان به جنوب غزه به عنوان مقدمه‌ای برای راندن آنها دانست و به شدت با آن مخالفت کرد.

این نهاد سازمان ملل پیش از این نیز با اشاره به ادامه تجاوزها در نوار غزه، درخصوص اوضاع وخیم بهداشتی ناشی از نبود آب آشامیدنی و بهداشتی و پیامدهای گرما در این منطقه هشدار داده بود.

پایان پیام/ ۲۱۸

