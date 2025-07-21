به گزارش خبرگزاری بینالمللی اهلبیت(ع) ـ ابنا ـ به نقل از مرکز اطلاع رسانی فلسطین، برنامه جهانی غذا اعلام کرد که بحران گرسنگی در غزه به سطح بیسابقهای رسیده است و مردم به دلیل کمبود کمک در حال مرگ هستند.
این نهاد بینالمللی خاطر نشان کرد که از هر سه نفر در نوار غزه، یک نفر روزها بدون غذا میماند.
این نهاد در ادامه اعلام کرد: ما از جامعه بینالمللی و همه طرفها میخواهیم که رساندن کمکهای غذایی به گرسنگان غزه را تسهیل کنند.
برنامه جهانی غذا همچنین تاکید کرد که تیراندازی روز یکشنبه به سمت امدادگران، نشان دهنده شرایط خطرناک برای فعالیتهای بشردوستانه در غزه است.
..............................
پایان پیام/
نظر شما