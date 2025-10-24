حمله پهپاد اسرائیلی به خودرویی در جنوب لبنان/ دو کشته و دو زخمی

به گزارش خبرگزاری بینالمللی اهلبیت(ع) ـ ابنا ـ دو نفر در پی حمله هوایی اسرائیل به یک خودرو در شهرک «تول» در منطقه نبطیه در جنوب لبنان شهید و دو نفر دیگر زخمی شدند. این حمله تازهترین نقض آتشبس بین حزبالله و اسرائیل، محسوب میشود.
پیشتر، خبرگزاری رسمی لبنان گزارش داده بود که یک پهپاد اسرائیلی با شلیک موشکی، خودرویی را در جاده شهرک تول هدف قرار داد که در نتیجه آن خودرو آتش گرفت.
یک منبع امنیتی به خبرنگار شبکه الجزیره گفت: پهپاد اسرائیلی یک موشک به سوی خودرو شلیک کرد و آن را مستقیماً هدف قرار داد که موجب آتشسوزی و زخمی شدن سرنشینان آن شد.
در حادثهای جداگانه در همان روز، یک پهپاد اسرائیلی بمب صوتی در نزدیکی یک بولدوزر در محله غربی شهر «خیام» در منطقه مرجعیون، جنوب لبنان پرتاب کرد که خوشبختانه تلفات جانی در پی نداشت.
روز پنجشنبه نیز، چهار نفر در حملات هوایی اسرائیل به مناطق جنوبی و شرقی لبنان شهید و چندین نفر زخمی شدند.
در روزهای اخیر، حملات اسرائیل به لبنان شدت گرفته و شامل سلسلهای از بمبارانها و حملات گسترده به مناطق شرقی و جنوبی این کشور شده است، در حالی که از ۱۰ اکتبر (مهرماه جاری) آتشبس در نوار غزه اجرایی شده است.
پس از موج سنگین حملات هوایی اسرائیل به جنوب لبنان در ۱۱ اکتبر، جوزف عون رئیسجمهور لبنان، هشدار داد که تلآویو قصد دارد آتش غزه را به لبنان منتقل کند.
