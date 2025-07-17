به گزارش خبرگزاری بین‌المللی اهل‌بیت(ع) ـ ابنا ـ واتیکان با صدور بیانیه‌ای اعلام کرد که پاپ لئو چهاردهم نسبت به کشته شدن ۲ نفر در جریان حمله هوایی رژیم صهیونیستی به یک کلیسای کاتولیک در نوار غزه ابراز اندوه کرده است.

در ادامه این بیانیه، پاپ بار دیگر خواستار توقف فوری جنگ و برقراری آتش‌بس در غزه شد و بر لزوم حمایت از غیرنظامیان و اماکن دینی و مقدس در زمان جنگ تأکید کرد.

این بیانیه پس از آن صادر شد که رژیم اشغالگر امروز کلیسای «دیر لاتین» در شهر غزه را بمباران کرد. در پی این حمله توپخانه‌ای ارتش رژیم اشغالگر به کلیسای دیر لاتین در شرق شهر غزه، ۲ زن شهید و شماری دیگر زخمی شدند.

گزارش شده است که «جبرائیل رومانیلی» کشیش این کلیسا نیز در پی این حمله مجروح شده است.

در همین رابطه، منابع بیمارستان المعمدانی اعلام کردند که برخی از زخمی‌ها از میان آوارگان فلسطینی بودند که در کلیسا پناه گرفته بودند.

تصاویری که از این حمله منتشر شده نشان می‌دهد ساختمان کلیسا در بخش قدیمی شهر غزه آسیب گسترده‌ای دیده‌ است.

