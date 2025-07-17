  1. صفحه اصلی
اسرائیل مدعی ترور «حسن احمد صبرا» از فرماندهان ارشد حزب الله شد

۲۶ تیر ۱۴۰۴ - ۲۰:۲۸
کد خبر: 1708959
ارتش رژیم صهیونیستی مدعی شد امروز «حسن احمد صبرا» فرمانده نیروی دریایی «الرضوان» حزب‌الله لبنان را ترور کرد.

به گزارش خبرگزاری بین‌المللی اهل‌بیت(ع) ـ ابنا ـ  به نقل از العربی الجدید، ارتش رژیم صهیونیستی امروز (پنجشنبه) در بیانیه‌ای ادعا کرد «حسن احمد صبرا» فرمانده نیروی دریایی «الرضوان» حزب‌الله را به شهادت رسانده است.

در همین رابطه، همچنین «آویخای ادرعی» سخنگوی ارتش دشمن صهیونیست مدعی شد حسن احمد صبرا امروز در یک حمله هوایی به منطقه «الکفور» در جنوب لبنان ترور شد.

وی تأکید کرد صبح امروز دو نفر از نیروهای حزب الله در حنوب لبنان به شهادت رسید که یکی از آنان، حسن احمد صبرا است.

