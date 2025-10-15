  1. صفحه اصلی
  2. معارف و سبک زندگی
  3. کلام و معارف

خصوصیت "منبر" به عنوان سکوی رسانه‌ای اسلام

۲۳ مهر ۱۴۰۴ - ۱۲:۱۸
کد خبر: 1709079
خصوصیت "منبر" به عنوان سکوی رسانه‌ای اسلام

"منبر" به عنوان یک سکوی رسانه‌ای، تنها یک جایگاه فیزیکی نیست، بلکه نمادی از پیوند عمیق میان دین، سنت، معرفت و جامعه است که با تکیه بر ویژگی‌های منحصر به فرد خود، توانسته در طول تاریخ، پیام اسلام را به مؤثرترین شکل ممکن به گوش جان مردم برساند.

خبرگزاری بین المللی اهل بیت (ع)-ابنا: منبر، تجلی‌گاه رسالت و ابلاغ الهی است؛ جایگاهی که از آن "کلام حق" به گوش جان‌ها می‌رسد. از دیرباز یکی از مؤثرترین و اصیل‌ترین ابزارهای تبلیغ و ترویج اسلام بوده و هست. خصوصیات آن به عنوان یک سکوی رسانه‌ای عبارتند از:

1. قدمت و اصالت تاریخی:
ریشه در سیره نبوی: منبر از زمان پیامبر اکرم (ص) به عنوان جایگاه ابلاغ وحی و هدایت مردم مورد استفاده قرار گرفته است. این قدمت به آن مشروعیت و احترام خاصی می‌بخشد.
-"بَیِّناتٌ مِنَ الْهُدَی وَ الْفُرْقَانِ" منبر، محلی است برای تبیین و تشریح "آیات بیّنات" الهی(1). خطیب بر منبر، وظیفه‌ای شبیه به پیامبران دارد که وظیفه‌شان "تلاوت آیات" (2)، "تزکیه نفوس" و "تعلیم کتاب و حکمت" (3)است.
-تجلی "تِبْیَانًا لِکُلِّ شَیْءٍ"(4) (روشنگری برای هر چیز ): سخنران منبر باید تلاش کند با استناد به قرآن و سنت، مسائل پیچیده را روشن و ابهامات را برطرف سازد، تا هر چیزی برای مخاطب، همانند آیه‌ای تبیین شود.

جایگاه مرجعیت دینی: در طول تاریخ، منبر همواره جایگاه وعظ، ارشاد و پاسخگویی به مسائل فقهی و اعتقادی بوده است.
 _"قَوْلاً سَدِیدًا" (سخن استوار و درست):
خداوند مؤمنان را به گفتن "قول سدید" امر می‌کند (5). منبر جایگاهی است برای بیان کلامی محکم، مستدل، منطقی و خالی از لغو و باطل.
-پرهیز از "قَوْلِ الزُّورِ" (6): منبر از هرگونه سخن دروغ، غلو، تهمت و خلاف حقیقت منزه است، چرا که اینها مغایر با رسالت الهی است.
_تجلی "إِنْ هُوَ إِلَّا وَحْیٌ یُوحَیٰ" (7)(آن «پیامبر» جز از وحی سخن نمی‌گوید که به او وحی می‌شود): هرچند سخن خطیب وحی نیست، اما باید ریشه در وحی الهی داشته باشد و از سرچشمه قرآن و سنت اهل بیت (ع) سیراب شود.
_"بِالْحِکْمَةِ وَ الْمَوْعِظَةِ الْحَسَنَةِ" (با حکمت و موعظه نیکو): قرآن به دعوت به راه خدا "با حکمت و موعظه حسنه" فرمان می‌دهد (8).
_منبر محفل حکمت‌ورزی و موعظه نیکوست:"حِکْمَةً بَالِغَةٌ"(9) (حکمتی رسا): سخن باید عاقلانه، مستدل و عمیق باشد و به مخاطب، بصیرت و آگاهی ببخشد.
_"قَوْلًا لَیِّنًا"(10) (سخنی نرم ): در کنار حکمت، موعظه باید با نرمی، دلسوزی و شفقت همراه باشد، نه با خشونت و تندی، تا دل‌ها را جذب کند.
-تجلی "وَ ذَکِّرْ فَإِنَّ الذِّکْرَیٰ تَنْفَعُ الْمُؤْمِنِینَ"(11) (و پند ده، که پند مؤمنان را سود بخشد): منبر جایگاه یادآوری حقایق فراموش‌شده و غفلت‌زدایی است.
_ منبر تجلی‌گاه "بلاغ مبین"(12) (ابلاغ روشنگر)، محل "تذکر و پند" برای "مؤمنان"(13)، بستر "تعلیم حکمت و موعظه حسنه" (14) و عامل "وحدت و اخوت"(15)است که از آن، "قول سدید" الهی به گوش جان‌ها می‌نشیند و "نور" حق را در دل‌ها می‌تاباند.

2. ارتباط زنده و مستقیم با مخاطب:
امکان تعامل: برخلاف بسیاری از رسانه‌های یک‌طرفه، منبر امکان ارتباط چهره به چهره و مشاهده واکنش‌های مخاطب را فراهم می‌کند که به خطیب اجازه می‌دهد پیام خود را بر اساس بازخوردها تنظیم کند.
انتقال حس و حال: خطیب می‌تواند با استفاده از لحن، زبان بدن و ارتباط چشمی، عواطف و احساسات را به صورت مؤثرتری منتقل کند که در رسانه‌های مکتوب یا تصویری ممکن است به طور کامل میسر نباشد.

3. قابلیت تأثیرگذاری عمیق (قلبی و عقلانی):
ترکیب عقل و عاطفه: یک منبر موفق، هم به بعد عقلانی و استدلالی پیام می‌پردازد و هم به جنبه‌های عاطفی و انگیزشی. این ترکیب، تأثیرگذاری آن را دوچندان می‌کند.
جذب معنوی: فضای معنوی مسجد یا حسینیه، همراه با صدای خطیب و محتوای دینی، می‌تواند تأثیر عمیقی بر قلب و روح شنوندگان بگذارد.

4. انعطاف‌پذیری در محتوا و قالب:
تنوع موضوعی: منبر قابلیت پرداختن به طیف وسیعی از موضوعات دینی، اخلاقی، اجتماعی، تاریخی و سیاسی را دارد.
تنوع مخاطب: خطیب می‌تواند پیام خود را با توجه به سن، سطح تحصیلات و دغدغه‌های مخاطبان تنظیم کند.
قالب‌های مختلف: از سخنرانی‌های تحلیلی و تبیینی گرفته تا روضه، ذکر مصیبت، بیان احکام و ارائه راهکارهای عملی.

5. مرجعیت و اعتبار بالا:
اعتماد عمومی: به دلیل ارتباط منبر با علما و مراجع دینی، معمولاً اعتماد بالایی به محتوای ارائه شده از این تریبون وجود دارد.
تأثیر بر افکار عمومی: منبر نقش مهمی در شکل‌دهی به افکار عمومی و جهت‌دهی به حرکت‌های اجتماعی و سیاسی در جوامع اسلامی داشته است.

6. قابلیت دسترسی و گستردگی:
فراگیر بودن: مساجد و حسینیه‌ها به عنوان پایگاه‌های منبر، در اکثر شهرها و روستاها حضور دارند و دسترسی به این سکوی رسانه‌ای برای عموم مردم فراهم است.
تنوع زمانی: سخنرانی‌ها در مناسبت‌های مختلف (اعیاد، وفیات، ماه رمضان، محرم و...) و در طول هفته برگزار می‌شوند.

7. تقویت هویت دینی و انسجام اجتماعی:
تشکیل محفل دینی: منبر به تجمع مؤمنان و تشکیل یک محفل دینی کمک می‌کند که خود تقویت‌کننده هویت جمعی و انسجام اجتماعی است.
_"إِنَّمَا الْمُؤْمِنُونَ إِخْوَةٌ" (16)(مؤمنان برادر یکدیگرند): منبر نه تنها جایگاه انتقال پیام، بلکه محلی برای تقویت "اخوت ایمانی" و "وحدت صفوف" است. اجتماع مردم در پای منبر، مصداق
_"وَ اعْتَصِمُوا بِحَبْلِ اللَّهِ جَمِیعًا وَ لَا تَفَرَّقُوا"(17) (و همگی به ریسمان الهی چنگ زنید و پراکنده نشوید)است.
_"یُقِیمُونَ الصَّلَاةَ" (18)(نماز برپا می‌دارند): حضور مردم در مسجد برای نماز جماعت و سپس بهره‌گیری از منبر، همبستگی ایمانی را تقویت می‌کند.
انتقال ارزش‌ها و فرهنگ: نقش مهمی در انتقال ارزش‌های دینی، فرهنگ اسلامی و حفظ سنت‌های مذهبی از نسلی به نسل دیگر دارد.
_"أُولُو الْأَلْبَابِ" (خردمندان):مخاطبان منبر، کسانی هستند که "یَسْتَمِعُونَ الْقَوْلَ فَیَتَّبِعُونَ أَحْسَنَهُ"(19) (سخنان را می‌شنوند و از بهترین آن پیروی می‌کنند). منبر جایگاه رشد خرد و تعقل دینی است.
_"أَفَلَا یَتَدَبَّرُونَ الْقُرْآنَ"(20)(آیا در قرآن تدبر نمی‌کنند؟): منبر باید مردم را به تدبر در آیات الهی و تعقل در آموزه‌های دینی تشویق کند.


7.مرکزبصیرت افزایی و مبارزه کفر و جور
_"أَشِدَّاءُ عَلَی الْکُفَّارِ رُحَمَاءُ بَیْنَهُمْ" (21)(بر کافران سختگیر و با یکدیگر مهربانند):منبر جایگاهی برای تبیین مرزهای حق و باطل، تولی و تبری، و بصیرت‌افزایی در برابر دشمنان اسلام و توطئه‌های آنان است. این به معنای "امر به معروف و نهی از منکر" (آل عمران: ۱۰۴) و پاسداری از "ثُغُورِ" (مرزهای) ایمانی و فرهنگی است.

پی‌نوشت:
1. بقره/آیه۱۸۵
2.جمعه/آیه ۲
3.بقره/آیه ۱۲۹
4. نحل/آیه۸۹
5.احزاب/آیه۷۰
6.حج/آیه۳۰
7. نجم/آیه۴
8.نحل/آیه ۱۲۵
9. قمر/آیه ۵
10.طه/آیه ۴۴
11.ذاریات/آیه۵۵
12.مائده/آیه ۹۲
13.ذاریات/ آیه۵۵
14.نحل/آیه ۱۲۵
15.حجرات/آیه ۱۰ 
16.حجرات/آیه ۱۰
17.آل عمران/آیه ۱۰۳
18. بقره/آیه۳
19. زمر/آیه۱۸
20. نساء/آیه۸۲
21.فتح/آیه ۲۹

برچسب‌ها

نظر شما

شما در حال پاسخ به نظر «» هستید.
captcha