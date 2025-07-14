آغاز راهپیمایی اربعین از دورترین نقطه عراق

به گزارش خبرگزاری اهل بیت(ع) ـ ابنا ـ راهپیمایی اربعین حسینی در سال ۱۴۴۷ هجری قمری از منطقه رأس البیشه در دورترین نقطه از عراق یعنی فاو به سمت کربلا آغاز شد.

زائران اربعین حسینی زیر آفتاب سوزان و هوای بسیار گرم، پیاده‌روی خود به سمت قبله احرار را آغاز کردند.

مسیر رأس البیشه تا کربلا بیش از ۶۰۰ کیلومتر است و دمای هوا نیز این روزها بیش از ۵۰ درجه سانتیگراد است اما با این وجود زائران پای پیاده برای شرکت در مراسم اربعین حسینی به کربلا می‌روند.

گفتنی است پیاده‌روی یا راهپیمایی اربعین از آیین‌های شیعی است که در روزهای منتهی به ۲۰ صفر (اربعین حسینی) به‌طرف کربلا و با هدف زیارت اربعین برگزار می‌شود. این پیاده‌روی از نقاط مختلف عراق و برخی شهرهای ایران انجام می‌شود و در طول مسیرهای راهپیمایی، جایگاه‌هایی برای پذیرایی از زائران وجود دارد که موکب خوانده می‌شود.

