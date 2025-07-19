درخواست شورای امنیت از رژیم صهیونیستی برای توقف حملات به سوریه

به گزارش خبرگزاری اهل بیت(ع) ـ ابنا ـ اکثر اعضای شورای امنیت سازمان ملل در جلسه اضطراری شورا که به درخواست دمشق برگزار شد، خواستار توقف حملات رژیم صهیونیستی به سوریه شدند.

در طول این جلسه که روز جمعه برگزار شد، اعضا نگرانی خود را در مورد وقایع جاری در استان سویداء، جنوب سوریه ابراز و بر لزوم حفظ وحدت، یکپارچگی و حاکمیت این کشور تأکید کردند.

«خالد خیاری»، معاون دبیرکل سازمان ملل در امور خاورمیانه، آسیا و اقیانوس آرام در این جلسه گفت که اقدامات رژیم صهیونیستی تلاش‌ها برای ایجاد سوریه‌ای جدید که با خود و منطقه سازگار باشد را تضعیف می‌کند.

از سوی دیگر، «احمد ییلدیز»، نماینده دائم ترکیه در سازمان ملل اظهار داشت که تجاوز مداوم رژیم صهیونیستی به سوریه، تلاش‌های بازسازی آن را تضعیف می‌کند. او افزود: مداخلات نظامی و اظهارات تحریک‌آمیز اسرائیل، حاکمیت و تمامیت ارضی این کشور را تهدید می‌کند.

«واسیلی نبنزیا»، نماینده دائم روسیه در سازمان ملل در سخنان خود حملات رژیم صهیونیستی به سوریه را محکوم کرد و تأکید کرد که مسکو همواره از حاکمیت، استقلال، وحدت و تمامیت ارضی سوریه حمایت می‌کند.

«گینگ شوانگ»، معاون نماینده دائم چین در سازمان ملل نیز از حملات هوایی رژیم صهیونیستی به سوریه انتقاد کرد و از این رژیم خواست که فوراً آنها را متوقف کند و در اسرع وقت از خاک سوریه، از جمله بلندی‌های جولان در سوریه عقب‌نشینی کند.

روز چهارشنبه، ارتش رژیم صهیونیستی تجاوز جدیدی علیه سوریه آغاز کرد و به بیش از ۱۶۰ هدف را در استان‌های سویداء، درعا، دمشق و حومه دمشق هدف قرار داد.

رژیم صهیونیستی به بهانه «حمایت از دروزی‌ها» در سوریه، حاکمیت این کشور را نقض می‌کند و به دنبال غیرنظامی کردن جنوب سوریه است.

با این حال، اکثر رهبران دروزی در سوریه پیش از این در بیانیه‌ای مشترک، هرگونه دخالت خارجی را محکوم کرده، به یک سوریه متحد پایبند بوده و هرگونه تجزیه یا جدایی را رد کرده‌اند.

..............................

پایان پیام/ 167