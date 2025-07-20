به گزارش خبرگزاری بینالمللی اهلبیت(ع) ـ ابنا ـ ️ریاست جمهوری ترکیه امروز یکشنبه ادعاهای مطرحشده مبنی بر دخالت آنکارا در ناآرامیهای اخیر استان سویداء سوریه و هدفگیری طایفه دروزی را بهشدت تکذیب کرد.
مرکز مبارزه با اخبار جعلی وابسته به نهاد ارتباطات ریاست جمهوری ترکیه در بیانیهای اعلام کرد: برخی محتوای منتشرشده در شبکههای اجتماعی بهصورت عمدی و سازمانیافته، بهگونهای تحریکآمیز مدعی شدهاند که ترکیه طایفه دروزی در سوریه را هدف قرار داده است.
در ادامه این بیانیه آمده است: این ادعاهای بیپایه و هدفمند، بخشی از یک کارزار رسانهای گمراهکننده هستند که تلاش میکند عدالت در سیاست خارجی ترکیه را زیر سؤال برده و چهرهای نادرست از آن ارائه دهد.
مرکز مذکور با اشاره به مواضع مکرر رجب طیب اردوغان رئیسجمهور ترکیه، تأکید کرد: اردوغان بارها مخالفت قاطع خود با هرگونه تبعیض بر پایه قومیت یا مذهب در سیاستهای ترکیه نسبت به سوریه را اعلام کرده و این رویکرد نهفقط در گفتار بلکه در اقدامات میدانی، همچون کمکهای بشردوستانه و ابتکارات دیپلماتیک نیز دیده شده است.
در ادامه بیانیه آمده است که ترکیه از ابتدای بحران سوریه، درهای خود را به روی آوارگان گشوده و تمامی گروههای سوری را بدون تبعیض مورد حمایت قرار داده است.
بیانیه هشدار میدهد که جریانهای پشت این شایعات، بهدنبال برهم زدن صلح اجتماعی و تحریک تنشهای فرقهای در منطقه هستند.
مرکز مبارزه با اخبار جعلی در پایان از افکار عمومی داخلی و بینالمللی خواست که تحت تأثیر این ادعاهای نادرست و بیپایه قرار نگیرند.
این بیانیه در واکنش به گزارشهایی صادر شده که مدعی نقشآفرینی دستگاه اطلاعاتی ترکیه در تحریک عشایر سوری برای ورود به درگیریهای استان سویداء سوریه و حمایت از آنها در برابر گروههای محلی دروزی بود.
